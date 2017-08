Stát nebude mít peníze na zvýšení platů státních zaměstnanců, varuje Pilný | E15.cz

Vláda v červnu schválila návrh rozpočtu na příští rok se schodkem 50 miliard korun. Výdaje rozpočtu by měly včetně peněz z fondů EU a dalších finančních mechanismů činit 1,342 bilionu korun a příjmy 1,292 bilionu korun.

"Na příjmové straně jsme přidali deset miliard korun díky vývoji ekonomiky a lepšímu výběru daní, a tyto peníze se postupně rozpouštějí v požadavcích ministerstev. V případě, že by docházelo k přidávání na platech, tak ten schodek je neudržitelný. Jedině, že bych se vrátil ke květnové verzi. A to znamená brutálně sebrat ministerstvům vše, co jsme jim teď rozdali. A to si nepřejí ani ministři ani pan premiér. Takže jak budou vypadat platy a schodek, o tom se povede na vládě určitě diskuse," uvedl Pilný.

Doplnil, že rozpočet předložený vládě bude obsahovat výdaje kapitol a částka na platy ve výši 12 miliard bude uvedena zvlášť. "A vláda se rozhodne, jak s tou částkou naloží," dodal. Pilný musí vládě rozpočet předložit do konce srpna. Kabinet bude jednat o rozpočtu během září, kdy ho i musí schválit.

Ministr dále upozornil, že kdyby použil vyšší odhad příjmů a ministerstvům sebral již rozdělené peníze a vrátil se ke květnovému návrhu rozpočtu, měl by k dispozici 22 miliard korun. "A ani to nestačí," řekl. Sám ale navrhovat zvýšení schodku vládě nebude, pokud by o tom vláda hlasovala, zdrží se hlasování.

Jen ministerstvo školství požaduje na navýšení platů 11 miliard korun, což by znamenalo navýšení platů učitelů a nepedagogických pracovníků o 15 procent.

Pilný dnes slíbil ministru zahraničí Lubomíru Zaorálkoví (ČSSD), že diplomacie dostane na příští rok dalších 475 milionů korun na obranu proti kybernetických hrozbám nebo na oslavy významných výročí. MF dnes zároveň navrhlo snížit resortu dopravy původně slíbený růst rozpočtu na dopravní stavby o 1,5 miliardy korun.