Štěch: Nakonec nebudu navrhovat zvyšování odvodů živnostníkům | E15.cz

Oznámil také, že nebude navrhovat zvýšení těchto odvodů na úroveň odvodů zaměstnanců. Uvedl to v prohlášení zveřejněném poté, co se jeho vyjádření stalo terčem kritiky jak živnostníků a opozice, tak jeho ČSSD. Podle Štěcha je třeba o problému rozdílných odvodů otevřeně diskutovat.

"Moje vyjádření nebylo namířeno proti živnostníkům, jejich práce si velmi vážím a vždy podporuji zákony, které jim jdou vstříc," uvedl Štěch. Reagoval tím pouze na nerovnost v míře odvodů sociálního a zdravotního pojištění u zaměstnanců a u osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) a také na nedostatek pracovních sil.

Předseda Senátu poukázal na to, že rozdíly v odvodech nepřinášejí rovné podmínky pro občany. Ačkoli zaměstnanci přispívají více než OSVČ, důchody jsou vypláceny podle stejných pravidel všem a také zdravotní péče je nároková plošně, poznamenal dnes Štěch. Nechce ale, aby Češi byli ve stáří odkázáni na nízké důchody a chudinské dávky.

"Připomínám, že jsem nepředložil a ani nehodlám předkládat nějaké novely zákonů k této problematice. Jsem však naprosto přesvědčen o nutnosti o věci otevřeně a seriózně diskutovat a hledat východiska, byť vím, že i v sociální demokracii se mnou někteří nesouhlasí," dodal Štěch.

Vyjádřil obavy z možnosti, že na zdravotní péči a důchody nebude dostatek zdrojů. "Důchodový účet je každoročně v určitém deficitu a také dochází k tomu, že ti lidé, kteří si platí méně, OSVČ, když přijdou do důchodu, tak naříkají, jak nízké a chudinské mají důchody," řekl předseda Senátu později novinářům v Karviné.

Rozdíly tak podle něj není možné vyrovnat tím, že by se snížila míra odvodů u zaměstnavatelů. "Pokud výběry u zaměstnavatelů se sníží, oni by to chtěli, a myslím si, že ve směru k porovnání k těm třeba někdy konkurentům, kteří jsou v řadách OSVČ, by to bylo spravedlivé, ale kdyby se ty odvody snížily, tak nebude ani na tu úroveň důchodů, která je v České republice v současné době. A důchody nejsou na potřebné úrovni," řekl Štěch.

Předseda horní komory na čtvrtečním sjezdu odborového svazu Kovo v Olomouci uvedl, že "velká skupina lidí, kteří pracují jako OSVČ, nejsou z národohospodářského hlediska efektivně využiti". Řekl, že mezi živnostníky jsou i ti, kteří pracují na živnostenský list jen kvůli nižším odvodům. Podotkl, že platí pouze jednu třetinu zdravotního a sociálního pojištění v porovnání se zaměstnanci. Podle Štěcha by při postupném sjednocení odvodových podmínek přibylo "několik desítek tisíc lidí, kteří by chtěli být zaměstnanci".

Úřadující předseda ČSSD Milan Chovanec uvedl, že Štěchův nápad nepovažuje za realistický. Pravicová opozice, se proti tomuto plánu ohradila. Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR požadovala Štěchovo odvolání z čela Senátu. "Bylo by to poněkud zlé v naší zemi, kdyby člověk za vyjádření svého názoru a vyzvání k diskusi měl být jaksi popotahován a trestán, a doufám, že to je omyl," komentoval to dnes Štěch.

Kontroverzní výroky ohledně OSVČ nezazněly z úst představitelů ČSSD poprvé. V roce 2013 se musel tehdejší stínový ministr financí Jan Mládek omlouvat za slova o tom, že živnostníci nepřispívají do systému sociálního pojištění, a parazitují tak na zaměstnancích. Slova pozdějšího ministra průmyslu odsoudil tehdejší premiér Petr Nečas (ODS), bývalý šéf ČSSD Bohuslav Sobotka i asociace živnostníků. Mládek se za slova omluvil s tím, že výrok myslel jinak. Událost mu vynesla i trestní oznámení.