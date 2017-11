Středula: V případě menšinové vlády vzroste význam odborů a tripartity | E15.cz

Pokud v Česku vznikne a bude vládnout menšinová vláda, význam odborů a tripartity by mohl výrazně vzrůst. Díky dohodě se zástupci zaměstnanců a zaměstnavatelů na návrzích zákonů by případný kabinet mohl pro normy ve Sněmovně snadněji najít podporu. Po volebním propadu a oslabení levice by odbory navíc mohly částečně zastoupit její roli a místo ní by mohly přicházet s návrhy u dávek, podpor či důchodů. Je o tom přesvědčen předák Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula.