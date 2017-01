Stropnického špioni by měli sledovat emaily i SMS. Sobotka chce záruky

Rozšíření pravomocí Vojenského zpravodajství nesmějí příliš zasáhnout do svobod občanů. Řekl to premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). Podle vládní novely, kterou projednávají poslanci, mají příslušníci jedné ze tří tajných služeb v zemi umisťovat aktivní prostředky kybernetické obrany do elektronických sítí a sledovat tak podezřelou e-mailovou komunikaci nebo SMS zprávy.