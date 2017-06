Strůjce slušovického zázraku, věčně nepřítomný senátor a Zemanův poradce. Kdo je František Čuba? | E15.cz

Peněz se vzdal, senátorem zůstává František Čuba dál. Do Prahy se na zasedání horní komory vydá až tehdy, co mu to dovolí zdravotní stav. Čtěte o Františku Čubovi, strůjci "slušovického zázraku" a poradci Miloše Zemana.

Historicky nejstarší senátor v den zvolení zasedá v horní komoře za obvod Zlín, ve kterém v říjnu 2014 porazil Alenu Gajdůškovou z ČSSD. Ačkoliv se dnes jednaosmdesátiletý Čuba neobjevil v Senátu už devět a půl měsíce, dál pobírá plat včetně finančních náhrad – 122 100 korun měsíčně.

Plat Čuby, který je i prezidentovým poradcem pro zemědělství a hospodářství, se skládá i z finanční náhrady na dopravu a reprezentaci ve výši 51 100 korun. Nic na tom nemění fakt, že senátor do Prahy na zasedání Senátu nejezdí. Až do konce minulého roku zatěžoval Čuba senátní rozpočet o dalších 17 tisíc korun, které putovaly na pronájem pražského bytu.

Rodák z Březové u Slušovic je dlouhodobě nemocný, zákon mu však, jakožto zákonodárci, umožňuje nepřejít na neschopenku, a dál tak pobírat plat v plné výši. Pokud by však na neschopenku přešel, pobíral by místo 122 tisíc zhruba dvacet tisíc měsíčně. Nemocenskou by však mohl pobírat jen tři měsíce, jelikož je důchodce – poté by bral „pouze“ důchod.

Štěch o Čubovi: Měl by jít na neschopenku 720p 360p REKLAMA

Naposledy navštívil schůzi Senátu minulý rok 24. srpna. Poté měly následovat operace očí a trávicího traktu, i kvůli kterým není v dostatečné kondici na to, aby do Prahy dojížděl.

Čuba vystudoval ekonomickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Praze, kde v roce 1956 vstoupil do řad KSČ. Jeho nejslavnější éra nastala v období let 1963 až 1990, kdy předsedal JZD Slušovice. To si pro svou veleúspěšnou působnost v oblasti zemědělství či biochemie vysloužilo pojmenování „socialistický zázrak“. V roce 1970 JZD sdružovalo na šest tisíc zaměstnanců, roční obrat v roce 1989 činil sedm miliard. Družstvo zaniklo v roce 1991.

O dva roky později vstoupil Čuba do ČSSD, od roku 2010 je členem Strany práv občanů. Za tu dvakrát neúspěšně kandidoval do Sněmovny. Senátorský mandát by Čubovi končil v říjnu roku 2020, kdy by mu bylo 84 let.