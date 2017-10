Syn zpěvačky Špinarové odmítl převzít státní vyznamenání od Zemana | E15.cz

Syn Věry Špinarové odmítl státní vyznamenání, které chtěl zpěvačce posmrtně udělit prezident Miloš Zeman. Matka by ho nechtěla, potvrdil informaci České televize syn zpěvačky Adam Pavlík.

"Jsem přesvědčený, že by si to ocenění neodnesla. Pro ni nebyla ocenění důležitá. A navíc pana Zemana vůbec neměla ráda, takže by tam nešla," řekl Pavlík. Prezident má být reprezentací národa a takovým pan Zeman pro ni nebyl, dodal.

Rozhodl se po konzultaci s rodinou, kanceláři prezidenta to sdělil telefonicky, a tím to pro něj podle jeho slov skončilo.