Tejc podle Chovance brzdí ČSSD a diví se, že to nejede

Milan Chovanec, který na brněnském sjezdu ČSSD hájí funkci prvního místopředsedy v souboji s kritikem vedení strany Jeronýmem Tejcem, oslovil delegáty s přáním jednoty. Uvedl, že ve straně jsou i ti, "kteří sypou písek do soukolí a pak říkají: Kluci, vždyť nám to nejede". Jedině týmovou spoluprací přitom podle něj může sociální demokracie něčeho dosáhnout. Cílem je porazit ve volbách dosavadního koaličního partnera - hnutí ANO Andreje Babiše.

"Tejc říká, že Babiš není téma," ohradil se proti svému konkurentovi ve stranické volbě. Prohlásil, že souboje s Babišem podstoupil a že byly drsné. "Myslím, že jsem většinu z nich vyhrál," uvedl ministr vnitra s tím, že nejde být v týmu, poodstoupit a potom říkat, že to zbývajícím nejde.

Stejně jako Sobotka, který získal v dnešní volbě předsedy ČSSD dvě třetiny hlasů, Chovanec považuje boj proti ANO za jednu z priorit před blížícími se volbami.

Tejc v následovném proslovu Chovance vůbec nezmínil a na jeho slova nijak nereagoval. Proslov začal tím, že je rebel. "Nejsem spokojen s tím, co se v sociální demokracii děje. A nejsem sám. Za dva roky nás opustilo přes 2000 členů v době, kdy jsme vládní stranou. A já se ptám, jak chceme oslovit a získat nové voliče, když nedokážeme udržet vlastní členy?" uvedl Tejc.

Podle něj voliči při loňských krajských volbách hodili ČSSD cihlu do oken. "Proto potřebujeme změnu. Za současné situace by možná do vedení ČSSD kandidoval jenom blázen. Možná jím jsem, ale jsem přesvědčen, že máme šanci za šest měsíců uspět," řekl Tejc.

Strana však nesmí dělat zbytečné chyby, prohlásil. "Kritizování našich soupeřů a plácání se po ramenou nás k vítězství nepřivede," míní Tejc. Strana by podle něj měla být pro úspěšné, slušné, poctivé a pracovité lidi.

"Úspěch ale není jenom vliv a peníze. Úspěšní jsou i rodiče, kteří se věnují svým dětem, i když pracují na směny a za minimum, nemocní, kteří se nevzdávají, senioři, kteří celý život pracovali a dnes pomáhají dětem a vnoučatům," řekl Tejc.

Chovanec by měl zůstat statutárním místopředsedou podle deseti krajů, Tejce podpořily kromě domovské jihomoravské ještě další dvě organizace. Oba dva dostali i po jedné nominaci na řadového místopředsedu.

Sobotka dlouhodobě avizuje, že si přeje jako svou pravou ruku Chovance. "Tým by neměl být různobarevný, já chci, aby byl oranžový, aby se v něm lidé vyznali a neříkali věci, které jsou proti sobě," řekl dnes delegátům Sobotka.

Chovanec a Tejc proti sobě stáli už ve stejném souboji před dvěma lety. Chovanec tehdy těsně neuspěl v prvním kole, ve kterém kandidoval také ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier. Ve druhém kole Chovanec získal 433 hlasů, Tejc 253.