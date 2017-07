Trump navrhl na post českého velvyslance podnikatele Stephena Kinga | E15.cz

O jménu nového velvyslance v České republice se začalo spekulovat v médiích loni v listopadu poté, co byl americkým prezidentem zvolen Donald Trump. Výměny politicky jmenovaných velvyslanců jsou po změně administrativy v USA podle politologů obvyklé.

Předchozím velvyslancem v Česku byl od září 2014 Andrew Schapiro, jehož jmenoval bývalý americký prezident Barack Obama. Schapiro už dnes nominaci Kinga komentoval na twitteru: "Gratulace a vše nejlepší Stephenovi Kingovi, nominovanému na velvyslance USA v České republice. Není lepší zaměstnání než reprezentovat USA v Praze."

O místo velvyslankyně v Praze loni krátce po vítězství Trumpa ve volbách projevila zájem jeho první manželka Ivana Trumpová, rodačka ze Zlína. To velmi přivítal český prezident Miloš Zeman, který tehdy uvedl, že lepší velvyslankyni by Spojené státy do Česka poslat nemohly. Trumpova první manželka ale nakonec podle Zemana tuto funkci odmítla s tím, že by to bylo příliš pracovně náročné.

Stephen King, který používá ve svém životopise jméno Steve King, v současnosti působí jako výkonný ředitel centra pro profesionální rozvoj na obchodní škole při univerzitě v Madisonu (stát Wisconsin). Předtím působil například ve firmách Baxter International či Hewitt Associates. King vystudoval ekonomii na univerzitách v Madisonu a v Iowě.

Letos v květnu se v některých českých médiích objevila mylná informace, že novým americkým velvyslancem v České republice se má stát kongresman z Iowy Steve King. Ten ale záhy popřel, že by s americkým ministerstvem zahraničí jednal o diplomatickém postu v Praze.