Udavačský web k EET možná skončí, připustil Babiš. Kalousek žádá omluvu

Šéf státní pokladny Andrej Babiš (ANO) přemýšlí o zrušení udavačského webu, na kterém mohou lidé nahlašovat restaurace a hotely, kde jim nedali účtenku k elektronické evidenci tržeb. Ministr o tom jedná s Generálním finančním ředitelstvím, napsal server Novinky.

„Přemýšlím o tom, že tento web zrušíme. Nevěděl jsem, že vzniká, a nechci lidi podporovat v udávání nebo zneužívání EET v konkurenčním boji,“ řekl Babiš. O webu byla přitom loni publikována řada zpráv a článků, takže je prakticky vyloučené, aby ministr o webu nevěděl.

Finanční správa od spuštění EET do současnosti eviduje zhruba 2100 oznámení o nevydání účtenky.

Kdy přesně by web mohl být zrušen, však Babiš ještě neví. „Momentálně to řešíme s Finanční správou, která ale tento web považuje za jeden z nástrojů v boji proti daňovým únikům,“ dodal.

Nahlásit nevydanou účtenku mohou lidé od 1. prosince na portálu Finanční správy. Stačí vyplnit daňové identifikační číslo zařízení, popis provozovny, druh tržby, datum a čas, adresu a částku. Finanční správa se poté takovým udáním zabývá. Pokud oznámení vyhodnotí jako oprávněné, zahájí řízení.

Do portálu se obouvala opozice i část veřejnosti. Kritici varovali, že si lidé budou dělat naschvály nebo se budou mstít tím, že někoho udají.

„Nikdy, snad ani za komunistů, nebylo udávání jednodušší než teď, když vám na to ještě ministerstvo financí zřizuje weby. To, že současná politická reprezentace k tomuhle udavačskému tónu celou společnost nabádá, vidím jako jeden z největších problémů současného systému,“ řekl už dříve předseda opoziční TOP 09 Miroslav Kalousek.

Po Babišově oznámení, že chce web zrušit, ho Kalousek vyzval k omluvě. "Jestli to pod tlakem veřejnosti stahuje, tak je to dobře. Ale měl by se omluvit za to, že web zavedl," uvedl Kalousek, který něvěří tomu, že by Babiš o udavačském webu nevěděl. "To pokládám za zcela dětinskou výmluvu a alibismus," dodal.