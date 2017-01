Úlevy rodinám i výjimky z EET: o co se dnes bude hrát ve Sněmovně

Vládní návrh zákona, který měl upravit některé daně, se díky přílepkům týkajícím se zejména elektronické evidence tržeb změnil v nesourodý konglomerát pozměňujících návrhů, v nichž si svou politiku hřeje prakticky každá parlamentní strana. Projednávání předlohy poslanci ve středu pro nedostatek času přerušili, pokračovat v jednání a také schválit definitivní podobu normy by měli dnes.

Jak vyplynulo ze středeční debaty, podporu vládní koalice má především zavedení slevy na daních pro pracující rodiny se dvěma a více dětmi. Shodnout by se koaliční zákonodárci mohli také na navýšení přídavků na děti. Ty by se mohly zvednout o několik stovek korun měsíčně. Pokud by balíček prošel, změnil by se odpočet z daní – za druhé dítě by se zvedl o dvě stě korun měsíčně, u třetího dítěte o tři stokoruny. Takže třeba daňová sleva na třetího potomka by stoupla z nynějších 20 600 korun na více než čtyřiadvacet tisíc.

Podstatně obtížněji budou poslanci hledat shodu, pokud jde o výjimky z elektronické evidence tržeb. Ministr financí obhajoval především paušální daň, která by u drobných podnikatelů s obratem do 250 tisíc korun mohla nahradit EET. „Jde o určité administrativní zjednodušení, protože podnikatel již následně nemusí podávat daňové přiznání a výši daně má dopředu garantovanou bez ohledu na to, zda nakonec vydělá o něco více nebo o něco méně,“ uvedl Babiš ve sněmovně.

Ještě větší výjimky z EET navrhují lidovci. Evidenci tržeb chtějí zrušit pro farmářské trhy, podnikatele s paušální daní a také pro všechny živnostníky s ročním obratem do 414 tisíc. „Ti nemají k zatajování tržeb žádné důvody, protože po odečtu nákladů a dalších odpočtů neplatí žádné daně, a evidence tržeb tedy státu v tomto případě nic nevynese,“ tvrdí ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL). Pravicová opozice opět vznesla návrh na kompletní zrušení EET a také několik návrhů na snížení současných sazeb DPH. Šance, že by mohla uspět, jsou minimální.