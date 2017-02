Úřad pro kontrolu politických stran utratí desítky milionů ročně

Rozhodla tak vláda, když v půlce ledna schválila příslušné usnesení, kterým mu přidělila peníze ze státního rozpočtu. Ještě loni na podzim odhadovalo ministerstvo vnitra, že úřad bude potřebovat méně peněz, nejvýše 25 milionů korun. Podle předsedy úřadu Vojtěcha Weise bylo obtížné při přípravě zákona, kterým se úřad zřídil, některé parametry rozpočtu odhadnout.

"Při přípravě důvodové zprávy k zákonu č. 302/2016 Sb. bylo velmi komplikované odhadovat některé parametry budoucího rozpočtu Úřadu, například z důvodu, že nebylo zřejmé, ve které budově v Brně bude Úřad sídlit. Zdali vůbec, případně jak, budou kancelářské prostory vybaveny," sdělil Weis.

Na začátku ledna, kdy už bylo známo, kde bude úřad sídlit a jak jsou tyto prostory vybaveny, musely se některé rozpočtové položky přehodnotit, například v případě výpočetní techniky popsal. "Úřad začíná úplně od nuly, proto je v prvním roce fungování nutné v co nejkratší době všechen nezbytný majetek nakoupit," poznamenal. Pro další roky lze podle něj očekávat, že rozpočet už bude nižší.

Úřad by měl mít podle dosavadních informací deset zaměstnanců, kteří budou muset vzejít z výběrového řízení podle zákona o státní službě. Výběrové řízení by podle zprávy ministerstva vnitra pro vládu z konce listopadu mělo trvat dva až tři měsíce. "Mám obavy, že úřad, který měl mít celkem 15 osob, bude do dvou let na dvojnásobku," řekl předseda sněmovního kontrolního výboru Vladimír Koníček (KSČM).

Úřad bude mít na starosti kromě kontrol financování stran také dohled nad financováním předvolebních kampaní. Bude moci za provinění udělovat sankce až do dvou milionů korun. Hlavní agenda v podobě posuzování výročních finančních zpráv připadne úřadu až v dubnu 2018, do kdy musí politické strany a hnutí předložit zprávy za předchozí rok. Za loňský rok je ještě podle přechodných ustanovení novely dodají tak jako v minulých letech sněmovnímu kontrolnímu výboru.