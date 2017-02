Václav Kočka: Pojedu na sjezd ČSSD a Babiše pozvu na Matějskou

Kromě provozování Matějské pouti je Václav Kočka starší dlouholetým členem strany, které aktuálně šéfuje premiér Bohuslav Sobotka. V minulosti se o něm mluvilo ale také v souvislosti s vraždou kmotra Františka Mrázka. O „osobě Kočka“ se totiž údajně zmiňovala Kubiceho zpráva. Tehdejšího ředitele ÚOOZ (Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu) Jana Kubiceho následně označil za lháře někdejší premiér Jiří Paroubek (ČSSD).

9. října 2008 přišel Václav Kočka o svého mladšího syna, kterého zastřelil podnikatel Bohumír Ďuričko krátce po křtu knihy Jiřího Paroubka. Pohřbu Václava Kočky mladšího se zúčastnily tisíce lidí, Ďuričko dostal za vraždu 12,5 roku vězení.

Vaše jméno minimálně v minulosti často zaznívalo i v politických kruzích. Navštěvoval jste třeba sjezdy sociální demokracie. Jaké máte vztahy s politiky teď?

Ano, vstoupil jsem do ČSSD a jsem tu místopředseda v okrese. A to z toho důvodu, protože jsem měl vždy sociální cítění a staral jsem se především o rodinu. Tudíž mi byla tato strana nejbližší. Sjezdy sociální demokracie jsem navštívil všechny. Nejvíce jsem se setkával třeba s panem prezidentem Zemanem, a to už od dob, kdy dělal premiéra. To sem tenkrát chodil s malinkou dcerou na Matějskou pouť.

Právě sociální demokracii čeká volební sjezd teď v březnu. Chystáte se na něj zajet?

Ano, chystám.

Favoritem podzimních sněmovních voleb je hnutí ANO a jeho šéf Andrej Babiš. Co říkáte na něj a byli jste spolu v minulosti někdy v kontaktu?

O všem rozhodnou voliči. Za nějakých padesát let jsem v politice zažil leccos a vždycky tu byl nějaký favorit. Vždy pak rozhodnou voliči, a hlavně ti, kteří se rozhodnou na poslední chvíli.

Oni sami si udělají úsudek, takže pokud se jim něco naslibuje a nesplní se to, tak to pak dotyčnému spočítají v dalších volbách. S Andrejem Babišem jsem zatím v kontaktu nebyl, ale chystám se ho sem pozvat a sejít se s ním, ale zatím mi to časově pořád nevycházelo.