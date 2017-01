Ve stranách se chystá boj o místa na kandidátkách. Kdo si urve posty?

Žádný velký rozruch, žádné překotné změny, hlavně klid po pěšině. Zvlášť pokud se jedná o vůdce stran. Zhruba devět měsíců, které zbývají do parlamentních voleb, není vhodný čas na přepřahání. Nenechte se ale mýlit, překvapení mohou přijít. Na většině nominačních konferencí se hlasuje aklamací, při volbách vedení stran na sjezdech ovšem tajně a to je jiné kafe.

Lítý boj o místa na kandidátkách pro podzimní sněmovní volby bude následovat vzápětí. První na řadě je už na konci února celostátní volební sněm ANO, hnutí už má za sebou i nominační konference. Jediným kandidátem na předsedu je podle všech krajů Andrej Babiš, na post prvního místopředsedy všichni doporučují Jaroslava Faltýnka.

Uchazečů o další místopředsednické posty už ovšem bude víc. Hodlají se o ně ucházet ministři Martin Stropnický i Richard Brabec, do vedení by se rádi propracovali také brněnský primátor Petr Vokřál, středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová, poslanec Jan Volný či karlovarská hejtmanka a šéfka Asociace krajů Jana Vildumetzová. Na tři posty řadových místopředsedů ANO je zkrátka tlačenice. Mimo jiné i proto, že jde o odrazový můstek jak pro umístění na kandidátce do sněmovních voleb, tak i na případnou funkci ministra v další vládě.

Že získá post, o který usiluje, tak má jisté už jen současný druhý muž ANO Faltýnek. Ostatně kvůli novému zákonu o střetu zájmů definitivně odešel z Agrofertu a politice se hodlá věnovat na sto procent. To je potřeba ocenit. Sociální demokracie ještě nominační konference neuzavřela. Ale i o této straně platí, že šéfa měnit nehodlá. Jednota kolem osoby Bohuslava Sobotky je ovšem podmíněná, jeho sociálnědemokratičtí oponenti čekají, jak dopadnou podzimní volby.

Pak se bude znovu účtovat. Pozici prvního místopředsedy strany by podle dosavadních nominací měl hladce obhájit ministr vnitra Milan Chovanec. Ten ovšem bude mít vyzývatele – poslance Jeronýma Tejce. Víc než dost adeptů je i na místa řadových místopředsedů. Zvlášť v ČSSD ale platí: nerozhoduje počet nominací, ale hlasy na sjezdu.

Jejich potřebné množství bývá výsledkem dohod regionů stylem něco za něco. Skládání volebních kandidátních listin je ve straně ještě daleko, rozhodovat o nich budou členové regionálních organizací, kteří nakonec schvalují i celou kandidátku. Předsednictvo ČSSD ale může kohokoliv škrtnout nebo změnit pořadí. Lidovci mají vrcholné stranické rokování až v květnu. Kandidáti na různá místa ve straně včetně nominací na předsedu vzejdou z okresních a krajských konferencí. Jisté je, že předseda Pavel Bělobrádek hodlá post šéfa strany obhajovat a jeho potenciální vyzývatel ministr Marian Jurečka svoje ambice prozatím potlačil.