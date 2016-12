Velká reforma psychiatrie je v skluzu. Poslanci se bojí o dotační miliardy

„Dva a půl roku diskutujeme, pojďme už ke konkrétním reálným věcem,“ vyzval poslanec a hejtman ČSSD Jiří Běhounek. Vyslovil obavy, co se může stát, pokud práce rychle nepokročí. „Dopadne to jako s jinými fondy. Rozfrcáme to na kraviny a žádná reforma nebude,“ obává se Běhounek.

„Po letech debat toho máme málo. Úkol je velký a priorita vysoká,“ prohlásil také předseda sněmovního výboru Rostislav Vyzula (ANO).

Na reformu psychiatrie je připraveno 2,2 miliardy korun z evropských fondů. Ministr Ludvík uvedl, že považuje reformu psychiatrie za nutnou, protože současný systém neodpovídá standardu vyspělých evropských zemí. „Rok 2016 byl rok příprav, na počátku příštího roku se dostaneme do realizační fáze,“ přislíbil Ludvík.

Jako první má být spuštěno čerpání dotací na centra duševního zdraví. Ta mají být novými pilíři komunitní péče o duševně nemocné. Dnes se lidé s duševní nemocí po propuštění z léčebny často ztrácejí bez pomoci, v centrech by byli nejen lékaři, ale i domácí péče a sociální pracovníci.

V lednu by měl být spuštěný projekt pro prvních pět center v pěti regionech. Následovat má ještě v roce 2017 dalších 16 center. I kdyby se to povedlo, bude to zklamání. V roce 2015 ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček avizoval na rok 2017 vznik 30 center duševního zdraví, celkově by jich v Česku bylo potřeba ještě víc.

Místopředseda České psychiatrické společnosti, ředitel Psychiatrické nemocnice Bohnice Martin Hollý ministerskou reformu a její ideu podpořil. Vyslovil se jen pro větší důraz na změny nastavení systému a vzdělání lidí, než na investice do budov.

Potvrdil ale, že příprava někdy není jednoduchá. „Psychiatrická společnost sama z vlastních zdrojů platí projektovou kancelář, která pomáhá s přípravou projektů,“ uvedl Hollý. „Na ministerstvu zdravotnictví nebyly pracovní síly, které by mohly projekty psát.“

O reformě psychiatrie se mluví dlouhá léta. Od roku 2013 je schválená strategie reformy, její termíny se ale nedodržují. Do konce minulého roku měly být hotové transformační plány jednotlivých psychiatrických nemocnic. Podle aktuálního vyjádření se termín posunul až na konec roku 2017.

Hotové měly být už i návrhy změn v zákonech, které by reformu zakotvily. Má vzniknout zcela nový samostatný zákon o duševním zdraví, který dá péči o psychiatricky nemocné jasný rámec. Z vyjádření ministerských úředníků ale vyplynulo, že práce na něm nepokračují. „Nemáme pevný termín pro konkrétní legislativní práci, ani by to nebylo účelné. Teď je potřeba rozjet projekty,“ uvedl náměstek Tom Philipp. Podle Vyzuly je to ale chyba, s pracemi na zákoně se podle něj už mělo začít.