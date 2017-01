VIDEO: „Jste zkorumpovaná pakáž,“ vyjel Babiš na novinářku ČT. Ptala se na jeho dluhopisy

Vicepremiér Andrej Babiš (ANO) čelí trestnímu oznámení kvůli tomu, že před více než čtyřmi lety odkoupil dluhopisy své společnosti Agrofert. Autor oznámení, které je podepsané německy znějícím jménem, v jeho postupu spatřuje krácení daně a porušení povinnosti při správě cizího majetku. Na případ upozornil web Echo24.

Předseda hnutí ANO podle portálu svým postupem využil mezeru v zákoně, protože dluhopisy v hodnotě jedné koruny vydané v roce 2012 nepodléhaly dani. Základ daně se zaokrouhloval na celé koruny dolů, vlivem zaokrouhlení tak byla u fyzických osob efektivní daň nulová. Agrofert takových dluhopisů v závěru roku 2012 vydal tři miliardy, Babiš jich dnes vlastní polovinu a ročně mu vynášejí zhruba 90 milionů korun.

„Andrej Babiš jako majitel Agrofertu nakoupil za 1,5 miliardy dluhopisy Agrofertu. Ta operace musí být podle zákona, ale také musí mít účel. Účel vydání dluhopisu je posílení kapitálu firmy. Pokud je to obchod fiktivní, který má sloužit jenom ke zkrácení daně, pak se dostáváme do roviny, že finanční úřad by tu daň měl doměřit,“ vysvětlil, kde by mohl být problém, právník a senátor Václav Láska(SZ).

