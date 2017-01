„Vítězný typ“ Birke se chce obklopit schopnými lidmi, kampaň by cílil na tradiční voliče levice

Sociální demokracii má k úspěchu v parlamentních volbách dopomoci Jan Birke. Předseda strany a premiér Bohuslav Sobotka ho chce pověřit vedením předvolební kampaně . Birke sám sebe popisuje jako vítězný typ, dosavadní ztráta deseti procentních bodů procent v preferencích na ANO považuje za výzvu a rád by se stal i členem nejužšího vedení strany. Současně upřesnil, na jaké voliče by kampaň ČSSD primárně cílil.

Levicoví či středově-levicoví voliči, zaměstnanci, zaměstnaní rodiče a senioři. Právě na tyto voličské skupiny by podle Birkeho měla strana cílit především, jak upřesnil pro E15.cz. Po krajských volbách přitom Bohuslav Sobotka uvedl, že ČSSD by měla na jejich výsledek reagovat příklonem k městským liberálům.

Birkemu má k volebnímu úspěchu pomoci nejenom zacílení na tradiční voliče levice, ale také tým lidí, kteří jsou schopnější než on, jak uvedl v rozhovoru s portálem Novinky.cz. S úsměvem pro něj dodal, že „je to skoro každý.“ Přesto sám sebe považuje za vítězný typ.

„Pokusím se udělat všechno pro to, abych ty úspěchy, které mám v Náchodě jako starosta, přenesl na celou Českou republiku,“ dodal politik. Jména konkrétních spolupracovníků, kteří by tvořili jeho tým, ale zatím nechce prozradit. „Některá zmíním již příští týden, sice ne všechna, ale některá z nich,“ dodal Birke.

Současně platí jeho dřívější přání stát se součástí nejužšího vedení strany. „Ale nezáleží to jenom na mně, záleží to na delegátech, zda mě zvolí a dokážu je oslovit. Počítám s tím, že budu muset předat neprodleně post odborného mluvčího přes dopravu,“ dodal Birke, který předpokládá, že by potom po dohodě s kolegy rezignoval na další funkce jako předseda krajského výboru v Královéhradeckém kraji. O post starosty Náchoda však přijít nechce.