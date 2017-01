Vláda chce do zdravotnictví 3,5 miliardy ročně navíc. Lepší než nic, říká šéf lékařské komory

Vláda schválila navýšení plateb ze státního rozpočtu do zdravotnictví do roku 2020. Stát má podle návrhu zaplatit každý rok o 3,5 miliardy korun více v rámci plateb za takzvané státní pojištěnce, mimo jiné důchodce, studenty, ženy na mateřské dovolené. V roce 2016 za ně platil stát 63 miliard korun. Celkové příjmy zdravotního pojištění činí přes 250 miliard korun ročně.

„Mělo by to garantovat, že v příštích letech nebude nutné se každý rok dohadovat, jak se zvýší platby. Návrh přinese větší jistotu pacientům, ale i lékařům a sestrám,“ uvedl premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD).

Navýšení státních příspěvků do zdravotnictví pro roky 2019 a 2020 se má zakotvit v zákoně o pojistném na zdravotní pojištění, novela míří do parlamentu. Součástí důvodové zprávy k návrhu je i závazek navýšení plateb o stejných 3,5 miliardy korun také v roce 2018, a to formou nařízení vlády.

O výši platby za státní pojištěnce v posledních letech rozhodovala vláda vždy na jeden rok dopředu. Novela přinese předvídatelnost do roku 2020.

Sociální demokraté museli ale ze svých původních plánů hodně slevit. Ministerstvo zdravotnictví původně ještě za minulého ministra Svatopluka Němečka (ČSSD) navrhovalo zakotvit v zákoně trvalý vzoreček, podle kterého se měly platby státu do zdravotnictví určovat i v dalších letech. Tím by se předvídatelnost zvýšila dlouhodobě. S tím ale nesouhlasil ministr financí Andrej Babiš (ANO). Schválený návrh je výsledkem dohody Babiše s nynějším ministrem zdravotnictví Miloslavem Ludvíkem (ČSSD).

Myšlenky na automatickou valorizaci se podle Ludvíka ministerstvo zdravotnictví úplně nevzdalo, momentálně ale nebyla prosaditelná. Ministerstvo zdravotnictví podle něj usoudilo, že "je lepší vrabec v hrsti". "V tuto chvíli to bylo maximum možného, co jsme mohli vyjednat," vysvětlil Ludvík. "Do budoucna ať to někdo řeší," dodal.

Podle prezidenta České lékařské komory Milana Kubka je vládou schválené navýšení nedostatečné. „Je to lepší než nic, ale je nutné si uvědomit, že se bavíme o navýšení příjmů zdravotnictví ani ne o 1,5 procenta,“ říká Kubek.