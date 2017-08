Vláda chce podpořit venkov, nabídne výhodné úvěry | E15.cz

Úvěry by mohly dosáhnout tří milionů korun s ročním odkladem splátek jistiny. Podnikatelé by také mohli získat příspěvek až 15 tisíc eur (cca 390 tisíc korun). Úvěry od Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) by musely být splacené do sedmi let.

"Budeme je podporovat tak, že jim budeme dotovat část úroků z úvěrů a zároveň jim budeme nabízet úvěry od ČMZRB, které budou mít odloženou dobu splatnosti až jeden rok nebo odpustit část jistiny až 15 tisíc euro za tři roky," uvedl Jurečka. Dodal, že program podpory by mohl začít v průběhu příštího roku.

V malých obcích je podle ministerstva trvale nepříznivá situace. Mladí lidé tam nejsou motivováni k zakládání nových firem, často odcházejí do větších měst, nebo jdou pracovat pro nadnárodní společnosti.

Vláda na začátku června schválila plány na podporu obslužnosti venkova, pomoci by mohl prodej potravin v partnerských pobočkách pošty nebo lepší internet. Prodej potravin v malých obcích by se mohl podle návrhu ministerstva zemědělství označit za veřejnou službu, která by měla nárok na veřejnou podporu. Jednotlivá ministerstva by podle tehdejších slov Jurečky měla předložit do konce srpna konkrétněji rozpracované úkoly, celkový výstup by měl být hotov v říjnu.