Vláda neschválila Mládkův návrh, Diamo OKD nekoupí

"Návrh, aby se státní podnik Diamo přihlásil do soutěže o OKD, neprošel. Hlasy ministrů za ČSSD nestačily. Hrozba neřízeného vývoje se zvýšila," uvedl Mládek na twitteru. Dříve ministr hovořil o tom, že by si nejvíce přál, aby OKD koupil soukromý investor. Návrh svého úřadu ale považoval za důležitý ve chvíli, kdy by podobná nabídka nepřišla.

OKD se loni dostalo do insolvence. Věřitelé firmě povolili reorganizaci, její úspěch ale závisí na tom, zda se podaří najít strategického partnera. Má zajistit provozování dolů a také jejich útlum poté, co se v šachtách postupně přestane těžit uhlí. V Dole Paskov na Frýdecko-Místecku skončí těžba letos 31. března.

Loni počátkem listopadu oslovilo OKD více než 200 potenciálních partnerů s nabídkou prodeje. Cílem je nalézt zájemce, který převezme celý závod a zajistí pokračování těžby a související útlum dolů v budoucnu. Za stát podal nezávaznou nabídku státní podnik Diamo. OKD chce koupit za korunu.

MPO chtělo, aby závazná nabídka na odkup OKD obsahovala tzv. rozvazovací podmínku. Podle ní by závazná nabídka pozbyla účinnosti, pokud vláda nejpozději do 31. března transakci odmítne. Navrhovaný postup je podle ministerstva motivován především tím, že stát by se nakonec musel postarat o bezpečný a řádný útlum dolů a propuštěné zaměstnance, pokud svoji povinnost nesplní těžařská společnost.

Babiš na konci ledna uvedl, že předloží vládě návrh jak spravovat OKD v případě, že se investor neobjeví do konce února. Podle dřívějšího Mládkova vyjádření chce Babiš zřejmě svěřit OKD státnímu podniku Prisko, kde vykonává akcionářská práva ministerstvo financí. Akcionářská práva v Diamu vykonává ministerstvo průmyslu.

V OKD se dál těží uhlí. I se zaměstnanci dodavatelských firem tam nyní pracuje zhruba 11 tisíc lidí.