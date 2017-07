Vláda odmítla návrh lidovců a Starostů na odklad posledních dvou fází EET | E15.cz

Návrh KDU-ČSL a Starostů na devítiměsíční odklad zavedení posledních dvou fází elektronické evidence tržeb (EET) vláda dnes odmítla. Vyplývá to z průběžných výsledků jednání kabinetu. Pod návrhem je kromě jiných podepsaný lidovecký ministr zemědělství Marian Jurečka. Třetí fáze má začít 1. března příštího roku a týká se občerstvení nebo farmářských trhů, čtvrtá fáze zahrne řemeslníky a má začít v červnu 2018.

Odklad by měl podle předkládajících poslanců přinést čas pro vyhodnocení dopadů dvou předchozích fází, které zahrnují stravování, ubytování a obchod. Tvrdí, že dosavadní data k evidenci tržeb a jejímu přínosu jsou rozporuplná, protože mezi daty Českého statistického úřadu a ministerstva financí panují značné rozdíly. Proto chtějí před spuštěním dalších fází vyhodnotit dosavadní zavádění EET.

Vláda však odmítá, že by posunutí účinnosti mohlo přispět k posílení právní jistoty dotčených subjektů. Podnikatelé mají už od schválení zákona v loňském roce stanoveno, kdy na ně povinnost evidovat tržby dopadne. "Zvolený časový odstup téměř dvou let od platnosti zákona je podle názoru vlády i pro nejmenší subjekty dostatečný k řádné přípravě," stálo ve stanovisku pro ministry.

Navrhovanou změnu by také podle vlády mohly negativně vnímat ostatní firmy, které se už do EET zapojily. Vláda také uvádí, že návrh by připravil státní rozpočet jen v příštím roce o 1,7 miliardy korun.

Návrh dnes jako pokrytecký kritizovala místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija. "Byli to právě poslanci KDU-ČSL, kteří ve Sněmovně EET porušením jednacího řádu schválili. Jejich snaha odčinit svou nečinnost a bezzásadovost během čtyř předešlých let ve vládě působí tři měsíce před volbami směšně," uvedla v tiskové zprávě. Její strana chce EET zastavit a dosavadní fáze zrušit.

Bez ohledu na stanovisko vlády dostanou materiál k projednání poslanci. Není jasné, jestli ho ještě projednají, protože do voleb zbývá jen jedna řádná schůze Sněmovny. Předkladatelé proto navrhují, aby Sněmovna návrh schválila ve zrychleném režimu už v prvním čtení.

EET začala loni 1. prosince pro restaurace a ubytování a od začátku letošního března pro podnikatele ve velkoobchodu a maloobchodu. Třetí fáze začne 1. března 2018. Týkat se bude stánkového prodeje občerstvení bez zázemí pro hosty ve formě stolů a židlí, stejně jako prodeje na farmářských trzích nebo služeb účetních, advokátů a lékařů. Od června 2018 se do systému zapojí vybraní řemeslníci a další služby.