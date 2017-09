Vláda přidá učitelům i úředníkům, Sobotka dohodu koaličních stran ocenil | E15.cz

Nejpozději koncem září vláda podle premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) odsouhlasí zvýšení platů učitelů o 15 procent, ostatních pracovníků ve veřejné sféře pak o deset procent. Odboráři dohodu koaličních stran vítají, do rozhodnutí kabinetu však zůstanou ve stávkové pohotovosti. Opozice kritizuje ministry za vysoký schodek státního rozpočtu.

Sobotka dohodu ocenil. „Koaliční strany odmítaly zvyšovat platy ostatním zaměstnancům a chtěly se soustředit jen na učitele. To bych pokládal za nespravedlivé,“ řekl s tím, že letos vláda využije úspory a příští rok poskytne kolem 23 nebo 24 miliard korun.

Vicepremiér a předseda lidovců Pavel Bělobrádek uvedl, že přilepšení se promítne v tarifní složce. Peníze se budou hledat v kapitole ministerstva práce a sociálních věcí a v nespotřebovaných výdajích ostatních rezortů. „Celkově to bude zhruba deset miliard korun,“ upřesnil.

Podle šéfa ANO Andreje Babiše každé ministerstvo uvolní asi čtvrtinu neutracených peněz. „Byly návrhy, aby se to projednávalo individuálně s jednotlivými ministry, což by bylo nekonečné. Musí to rozhodnout vláda,“ podotkl.

Ještě na konci minulého týdne úřady podle ministra financí Ivana Pilného (ANO) tvrdily, že nemohou ušetřit vůbec nic. „Desetiprocentní zvýšení se týká i vojáků a příslušníků bezpečnostních složek. A rovněž sester a lékařů, kteří dostanou přidáno od ledna,“ připomněl Pilný.

Koaliční strany zatím ujišťují, že navzdory růstu platů ve veřejném sektoru dodrží předpokládaný 50miliardový schodek státního rozpočtu na příští rok. To napadá opozice. „Při odpovědném hospodaření by bylo na zvýšení platů peněz dost. Současná vláda si ale vybrala bobtnání státu, třicet tisíc nových státních zaměstnanců a minimální pokrok v elektronizaci veřejné správy,“ konstatoval poslanec ODS Jan Skopeček.