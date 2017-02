Vláda projedná regulaci lobbingu, schůzky by se musely hlásit

Další možností je přijetí komplexního předpisu zaměřeného na lobbisty, případně i spolu s opatřeními pro veřejné činitele, které se snaží ovlivnit.

Samotný lobbing není v české legislativě dosud upraven. Nejblíže k přijetí zákona bylo v roce 2010, kdy ale regulaci zamítl Senát, protože by podle něj omezila ústavní práva. Senátní veto už nemohla Sněmovna přehlasovat, protože skončilo její funkční období. Předpis počítal s registrací lobbistů u ministerstva vnitra a s tím, že veřejní funkcionáři budou schůzky s nimi hlásit jednou za čtvrt roku ministerstvu vnitra.

Stávající stav označuje materiál pro ministry za nevyhovující, protože lobbování probíhá netransparentně. "Není zřejmé, jak lobbisté a zájmové skupiny ovlivňují legislativní a rozhodovací proces a nejsou odkryté jejich vazby s veřejnými činiteli v této souvislosti," uvádí materiál pro ministry.

Přijetí speciálního předpisu by bylo podle ministra nákladnější kvůli plánovanému zřízení registru lobbistů a jeho správě. Bylo by nutné pohlídat, aby náklady nebyly vyšší než přínosy. Další variantou je zaměřit se spíš na lobbované veřejné činitele a zavést například registry darů a etické kodexy pro členy vlády a Parlamentu. Nejkomplexnější varianta počítá s regulací lobbistů i lobbovaných.

Materiál v souvislosti s veřejnými činiteli hovoří o možnosti zřízení veřejných diářů či legislativních stop. V denně aktualizovaném diáři by funkcionáři museli uveřejňovat informace o svých schůzkách včetně jmen organizací a osob, místa, data a tématu, kterého se schůzka týkala. Legislativní stopa má zmapovat vliv lobbistů na právní úpravu včetně organizací, které například dodaly expertízy či stanoviska.

Tématem lobbingu se nedávno zabývala Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí, které Chvojka předsedá. Ministr počítá se vznikem věcného záměru zákona, který by obsahoval pravidla lobbistické činnosti v Česku. Je ale nepravděpodobné, že by vláda normu prosadila do konce svého mandátu. I proto materiál konstatuje, že výběr nejvhodnějšího řešení bude záviset na nové politické reprezentaci po letošních podzimních volbách do Sněmovny.