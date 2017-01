Vláda se chlubí, že je třetí nejdéle sloužící v historii země

První vláda Václava Klause (1992 – 1996) – volby do Poslanecké sněmovny 1996 Druhá vláda Klause (1996 – 1998 – aféra s financováním ODS Úřednická vláda Josefa Tošovského (1998) – volby do PS Vláda Miloše Zemana (1998 – 2002 – volby do PS Vláda Vladimíra Špidly (2002 – 2004) – demise premiéra po propadu ČSSD ve volbách do Evropského parlamentu 2004 Vláda Stanislava Grosse (2004 – 2005) – aféra premiéra Vláda Jiřího Paroubka (2004 – 2006) – volby do PS První vláda Mirka Topolánka (2006 – 2007) – vyslovení nedůvěry Druhá vláda Mirka Topolánka (2007 – 2007) – vyslovení nedůvěry Úřednická vláda Jana Fischera (2009 – 2010 – volby do PS Vláda Petra Nečase (2010 – 2013) – demise premiéra, aféra v ODS Úřednická vláda Jiřího Rusnoka (2013 – 2014) – vyslovení nedůvěry vládě