Vláda si vezme ze zisku leteckých dispečerů 100 milionů korun

Ministerstvo dopravy převede 100 milionů korun ze zisku Řízení letového provozu (ŘLP) do svého rozpočtu a na výcvik armádních leteckých dispečerů. Podle schváleného návrhu má 60 milionů korun připadnout do rozpočtu ministerstva a 40 milionů na výcvik.

Část zisku leteckých dispečerů plyne na provoz ministerstva dopravy dlouhodobě. Umožňuje to takzvaný fond zakladatele, jehož prostřednictvím peníze po souhlasu vlády do rozpočtu úřadu plynou. Na co konkrétně ministerstvo peníze od leteckých dispečerů využije, materiál neuvádí. Ministerstvo platí například objednávku rychlíkových spojů na železnici, správu registrů včetně registru aut a pořizování registračních značek.

Leteckým dispečerům podle posledních zveřejněných dat v roce 2015 meziročně klesl zisk o téměř 130 milionů korun na 407 milionů korun. Tržby vzrostly o zhruba 300 milionů na 3,7 miliardy korun. Důvodem poklesu zisku byla skutečnost, že do výsledků roku 2014 se významně promítl prodej domu na Smetanově nábřeží v Praze. Loňské výsledky zatím nejsou k dispozici.

Státní podnik Řízení letového provozu České republiky vznikl v lednu 1995. Poskytuje veřejné letecké služby uživatelům vzdušného prostoru nad Českem a na letištích Praha - Ruzyně, Brno - Tuřany, Ostrava - Mošnov a Karlovy Vary. Na letecký provoz v Česku dohlíží 232 dispečerů.

Stát získává peníze i z dalších firem, které vlastní nebo v nich má účast. Mezi společnosti vyplácející státu největší dividendu patří ČEZ, MERO ČR, ČEPRO, a Český Aeroholding. Například ČEZ loni do státního rozpočtu odvedl 15 miliard korun. Aeroholding, který sdružuje firmy z letectví se státní účastí, ze zisku za rok 2015 státu loni vyplatil 306 milionů korun.