Vláda: Státní deficit 50 miliard stále platí | E15.cz

Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) počítá s tím, že přes prázdniny se podaří nároky jednotlivých ministerstev redukovat tak, aby se vláda do navrženého schodku vešla. Připouští ale, že míra porozumění mezi rezorty a ministerstvem financí zatím velká není. Osobně by si přál, aby se ještě posílilo financování vysokých škol, sociálních služeb, zdravotnictví, dopravní infrastruktury a spolufinancování evropských projektů.

Celkové výdaje rozpočtu by v příštím roce měly podle včera odsouhlaseného návrhu včetně peněz z fondů Evropské unie a dalších finančních zdrojů činit 1,342 bilionu korun a příjmy 1,292 miliardy korun. Bez započítání financí plynoucích z fondů Evropské unie by měly být rozpočtové příjmy proti letošnímu roku vyšší o 69 miliard, a rozpočtové výdaje meziročně stoupnout o 59,6 miliardy korun.

Vláda se k jednání o státním rozpočtu vrátí v srpnu, do Poslanecké sněmovny musí návrh odeslat do konce září. Vláda rovněž schválila střednědobý finanční výhled, a to pro rozpočty na léta 2019 a 2020. Za největší zádrhel přitom považuje budoucí výdaje na armádu. „Hlavní problém máme v oblasti výdajů na obranu. Byl bych rád, abychom se dostali k tomu, že výdaje ve výhledu pro rok 2020 budou představovat 1,4 procenta hrubého domácího produktu,“ uvedl premiér.

Momentálně předložený výhled tomu neodpovídá. Současný ministr financí Ivan Pilný (ANO) teď povede jednání s jednotlivými rezorty, jejich šéfy by měl přesvědčit, že finance navíc, které po něm požadovali, mohou najít v rezervách vlastních ministerstev. Ještě tvrdší boj ho pak čeká v dolní komoře parlamentu, která státní rozpočet na rok 2018 musí schválit.

Podle opozičních pravicových stran ODS i TOP 09 není správné, aby v době ekonomického růstu vláda počítala s padesátimiliardovým schodkem. O definitivní podobě rozpočtu však už současní poslanci rozhodovat nebudou. To čeká až na jejich nástupce, kteří vzejdou z říjnových parlamentních voleb. Ti ještě mohou podobu návrhu výrazně změnit.