Vláda zakročila proti šmejdům. Podpořila zákon o ochraně spotřebitele | E15.cz

Smlouvy uzavírané po telefonu by mohly být účinné až od okamžiku, kdy spotřebitel nabídku podepíše. Spotřebitel by také v budoucnu nemusel platit za plnění, které si výslovně neobjednal. S opatřeními počítá věcný záměr nového zákona o ochraně spotřebitele, který v pondělí podpořila vláda. O schválení materiálu ministerstev průmyslu a spravedlnosti, který by měl vést ke zlepšení postavení zákazníků vůči obchodníkům, informoval na Twitteru mluvčí vlády Martin Ayrer.