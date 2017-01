Volby 2017: rozjetý Babišův vlak může zastavit jen kardinální chyba

Jedno je jisté. Hlavní souboj povedou dvě momentálně nejsilnější vládní partaje – ČSSD a ANO. To podle průzkumu volebních preferencí zatím nad sociální demokracií vede o deset až patnáct procent. Někteří politologové ale tvrdí: pokud se ČSSD podaří proměnit volební souboj na konflikt pravice a levice, šance se vyrovnají.

Předseda socialistů Bohuslav Sobotka také připravuje sociální demokracii na volební střet s Babišem přesně v tomto duchu. Chce, aby strana byla útočnější, a především levicovější. Získat hodlá hlavně lidi, kteří nedosáhnou ani na průměrný plat, a to jsou dvě třetiny občanů země.

Pokud se tedy nestane něco mimořádného, hlavními tématy roku se stanou platy a daně. Sociální demokracie sází na progresivní zdanění – fyzických i právnických osob, konkrétní varianty teprve propočítává.

„Myslím, že jsme jediná šance pro lidi se středními a nízkými příjmy, pro lidi s průměrnými platy, pro rodiny s dětmi, pro seniory. Pokud sociální demokracie nebude mít schopnost řídit, korigovat politiku vlády, tak všichni tito lidé na tom budou hůř,“ tvrdí Sobotka.

Šéf hnutí ANO zatím neurčitě mluví o možném snížení sociálních odvodů. I on se ale kasá: „Mám lidem co nabídnout. Vždy jsem se uměl postarat o rodinu, o přátele, o zaměstnance a taky o sebe. A myslím, že bych se o naši rodinnou firmu, Českou republiku s deseti miliony členů, taky byl schopen postarat,“ prohlásil začátkem prosince v rozhovoru pro Deník.

Zatímco v parlamentních volbách před třemi lety hnutí ANO odčerpalo voliče pravicovým stranám, teď se nejspíš pokusí cílit na široké voličské spektrum včetně starších lidí. Těch, kteří dávali hlasy nejen ČSSD, ale i komunistům. Rozjetý Babišův vlak by tak nejspíš mohla zastavit jen kardinální chyba, například selhání elektronické evidence tržeb.

Na sněmovní volby už zbrojí i další partaje. O možném spojenectví jednají lidovci a Starostové, získat silnějšího partnera je přitom podstatné pro STAN. Tato formace, bráno podle výsledků loňských krajských voleb, má sice potenciál na to, aby překročila pětiprocentní hranici pro vstup do sněmovny, větší zisk by jí však při samostatném účinkování zřejmě nečekal.

V obtížné situaci je momentálně TOP 09. Zatím hledá „nové tváře“, pomoci by měli mladí straníci, jako jsou dvaatřicetiletá místopředsedkyně strany Markéta Adamová nebo dvacátník, teplický radní Dominik Feri. Jedním z ústředních předvolebních témat zřejmě bude školství. „České školy musejí začít připravovat žáky na život v 21. století,“ říká Adamová.

Deset měsíců před parlamentními volbami jsou pochopitelně téměř jakékoliv odhady předčasné. Jedno se ale říci dá. Budou-li se vyhrocovat problémy spojené s migrací, dá to šanci stranám, které brojí proti současné migrační politice. Tedy například okamurovcům v koalici s SPO. Nahrávalo by to i nové straně Realisté. Její program sice ještě není známý, ke špatným rozhodnutím současné politické elity ale počítá to, že neuzavřela hranice příchozím migrantům.