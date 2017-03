Vykostěný registr smluv? Senát razanci Sněmovny nenapodobí

Na příští schůzi Senátu se rozhodne o další podobě registru smluv. I když dříve Senát po výjimkách volal, nyní se zdá, že nebude ve „vykosťování“ registru tak razantní jako sněmovna. Mnozí senátoři avizují, že by nejraději podpořili podobu novely, která by z povinnosti zveřejňovat smlouvy vyčlenila jen Budějovický Budvar, tak jak to navrhoval ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL).