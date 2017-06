Vysoká hra o osud Sobotky: Jednání grémia je v plném proudu | E15.cz

Užší vedení ČSSD zahájilo v Praze jednání, po kterém by mělo být jasno, zda premiér Bohuslav Sobotka nadále povede stranu a její kampaň do letošních sněmovních voleb.

V posledních dnech se objevily spekulace, že by se ministerský předseda mohl svých stranických funkcí vzdát kvůli neuspokojivým výsledkům sociální demokracie v předvolebních průzkumech. Členové strany dohady odmítají komentovat, Sobotka přislíbil, že se vyjádří po jednání grémia.

Sobotka by se podle spekulací mohl vzdát funkce předsedy, které by se automaticky ujal statutární místopředseda a ministr vnitra Milan Chovanec. V souvislosti s hlavní tváří předvolební kampaně bývá naopak nejčastěji zmiňován místopředseda ČSSD a ministr zahraničí Lubomír Zaorálek. Spekuluje se o tom, že straníci nejsou spokojeni s tím, jak si dosud vede poslanec Jan Birke ve funkci volebního manažera. Ten jednání odmítl komentovat.

Zaorálek před zasedáním změny nevyloučil. "Je to možné, ale to záleží na předsedovi, pokud něco takového řekne," uvedl. Poté již jen spojil několik výrazů, které v posledních týdnech použil on či bývalý ministr financí Andrej Babiš (ANO). "Jednu dobu se mě ptají, jestli nebudu premiér, pak prezident, pak lídr. Mám chuť říct, že je to nějaká permanentní kampaň proti mé osobě, že to musí být nějaký souvis a účelovka," řekl novinářům.

Sobotka před jednáním novinářům krátce zopakoval, že na něm bude řeč o kondici sociální demokracie. "Chci dělat vše pro to, aby do voleb šla v co největší síle a udržela si podporu voličů a měla šanci ve volbách uspět," řekl. Znovu se vyhnul otázce na svou budoucnost a odkázal na pozdější tiskovou konferenci.

Chovanec před ranním zasedáním vlády řekl, že strana bude dnes řešit, zda vymění volebního lídra. Přeje si, aby se za ním strana sjednotila. Doufá také v to, že Sobotka neskončí v politice. S premiérem Chovanec podle svých slov v posledních dvou týdnech několikrát racionálně debatoval o tom, co by bylo výhodné pro ČSSD.

Předseda poslanců sociální demokracie Roman Sklenák nechtěl před zasedáním grémia nic komentovat. "My bychom se rádi vyjádřili až po tom jednání, protože právě o těch variantách budeme mluvit. Budeme se snažit vybrat kroky, které budou ve prospěch sociální demokracie," dodal. Současná situace ČSSD podle něj není jednoduchá a je třeba na ni reagovat.

Sociální demokraté původně avizovali, že tisková konference začne zhruba v 17:30, kvůli průtahům na jednání vlády a Bezpečnostní rady státu ale přijeli někteří členové grémia později a zasedání v tu chvíli prakticky jen startovalo. Do Lidového domu dorazily schůzku sledovat desítky novinářů. Oproti zvyklostem museli projít bezpečnostní prohlídkou, při které asistoval i pes cvičený na odhalování výbušnin.