Začíná účtenková loterie. Ministerstvo financí láká na milionovou výhru i auto | E15.cz

Ministerstvo financí v neděli spouští účtenkovou loterii. Slibuje si od ní větší motivaci zákazníků k přebírání účtenek vydaných v systému elektronické evidence tržeb (EET), jehož efektivita by se tím měla zvýšit. Zájemci mohou ode dneška zaregistrovat účtenky prostřednictvím formuláře na www.uctenkovka.cz nebo pomocí mobilní aplikace Účtenkovka. O ceny se bude poprvé losovat 15. listopadu, a to z účtenek vystavených během října a zaregistrovaných nejpozději tři dny před losováním, tedy 12. listopadu. Loterie, v níž je hlavní výhrou milion korun, se mohou zúčastnit zaregistrované osoby starší 18 let.