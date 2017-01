Zákaz cigaret Senátem asi projde, Valenta chce kuřárny

Protikuřácký zákon by měl Senát přijmout beze změn. Doporučil to výbor pro veřejnou správu horní parlamentní komory. Platit by tedy měl úplný zákaz kouření v restauracích schválený koncem roku Poslaneckou sněmovnou.

Hlasování však bylo velmi těsné. Předlohu projednají ještě zdravotnický a ústavně-právní výbor. Senát jako celek se bude normou zabývat na schůzi za dva týdny.

Ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík (ČSSD) před členy výboruy zdůraznil, že norma má chránit hlavně děti a mladistvé, a také zaměstnance v pohostinství. Ludvík se přitom pozastavil nad tím, že se v senátní restauraci kouří.

Zpravodaj zákona Ivo Valenta (za Stranu soukromníků) to vidí opačně. Norma podle něj nepřiměřeně zasahuje do soukromého vlastnictví. "Je to nevyvážený návrh, který je příliš přísný ne ke kuřákům, ale k provozovatelům restaurací," uvedl Valenta. A navrhl, aby v hospodách mohly vzniknout oddělené prostory pro kuřáky, kam by nechodila obsluha. To samé chtěl už ve sněmovně prosadit Marek Benda (ODS).

Bude zákaz platit i v parcích, ptal se senátor

Předseda senátního klubu občanských demokratů Miloš Vystrčil ministrovi řekl, že stát by měl jít cestou výchovy příkladem, ne příkazem. V této souvislosti upozornil na to, že zákazy kouření porušují i někteří ústavní činitelé, včetně prezidenta Miloše Zemana.

Vystrčil připomněl i ustanovení, které zakáže kouření v zoologických zahradách vyjma vymezených míst. "Co botanické zahrady a parky?" tázal se. Jan Horník (STAN) se obává rušení nočního klidu před restauracemi a také nepořádku z nedopalků. "Protikuřácký zákon na to absolutně nemyslí," poznamenal.

Normu ve výboru podpořilo ve sněmovním znění šest z 11 přítomných členů, dva byli proti a tři se hlasování zdrželi. Výbor už nerozhodoval o úpravách navrhovaných Valentou, které by zrušily zákaz prodeje alkoholu lidem, kteří už jsou jím zjevně ovlivněni, a lidem, u nichž by bylo možné předpokládat, že následně budou například řídit automobil.

"Hospodský nemůže předvídat následné chování zákazníka," míní Valenta, jenž by navíc chtěl odložit účinnost normy z konce letošního května na začátek příštího roku. Úpravy bude moci uplatnit na plénu.