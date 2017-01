Zákon o rozpočtové odpovědnosti je karikatura, míní pravicová opozice

ODS a TOP 09 prosazovaly přijetí ústavního zákona, který by nutil vlády k rozpočtové odpovědnosti. Sněmovna ale jejich návrh nepřijala a schválila běžný zákon, který obě strany odmítají. "My jsme při hlasování ve Sněmovně pro tento návrh nehlasovali, protože se to zcela vzdálilo od původního záměru přijmout finanční ústavu. Dnes je to už jen karikatura v této podobě," řekl šéf poslanců TOP 09 František Laudát. Klub podle něj nepodpoří zákon ani nyní.

Stejně se zachovají i poslanci ODS, podle nichž je zákon o rozpočtové odpovědnosti v současné podobě neúčinný. "Jde proti tomu, aby to bylo dlouhodobě stabilní, aby se zabránilo rozhazovačným vládám zadlužit Českou republiku," řekl předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura.

Vládní koalice na zákonu trvá a hodlá přehlasovat Senát. Poslanec KDU-ČSL Jaroslav Klaška připomněl, že přijetí zákona o rozpočtové odpovědnosti vyžaduje po Česku i Evropská unie. Odmítl také výtky, že by norma znemožnila reagovat na krizové situace, podle něj počítá zákon v takovém případě s výjimkou z dluhové brzdy.

Zákon chce podpořit i hnutí Úsvit. Podle šéfa jeho klubu Marka Černocha by bylo vhodnější, aby rozpočtová odpovědnost byla zakotvena v ústavě, protože by pak nebylo pro každou vládu snadné zákon změnit. Zároveň ale je podle něj třeba přijmout aspoň nějakou regulaci v této oblasti.

Pravicová opozice předpokládá, že vláda zákon prosadí. Poslanci ODS a TOP 09 zatím nechtěli spekulovat o tom, jestli zákon po jeho schválení napadnou u Ústavního soudu. Stanjura prohlásil, že první krok tímto směrem očekává od předsedy senátorů ČSSD Petra Víchy, který ho avizoval už po hlasování Senátu. Horní komora tehdy vyjádřila přesvědčení, že je zákon neústavní ve vztahu k obcím a krajům.