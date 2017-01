Zákon o sociálním bydlení rozhádal koalici. Vracíte zemi do reálného socialismu, varuje Šlechtová

Chystaný zákon o sociálním bydlení vyvolal spory mezi ministry ANO a ČSSD. Podle šéfky resortu pro místní rozvoj Karly Šlechtové (ANO) poslední verze normy, podle níž by sociální byty měl zajišťovat nový státní úřad, vrací zemi do "podmínek reálného socialismu".

Uvedla, že návrh ministerstva práce nevychází z dohody a připomínek a je za ním snaha zákon narychlo prosadit. Podle ministra pro lidská práva Jana Chvojky (ČSSD) nemá být sociální bydlení obětí předvolebního boje a zdá se, že hlavní problém v přijetí zákona bude koaliční hnutí ANO. Ministři to uvedli ve svých tiskových zprávách.

Zákon o sociálním bydlení měl podle původních plánů vlády platit od ledna. Na jeho podobě se ale politici zatím nedokázali shodnout. Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) označil normu za jednu z deseti priorit svého kabinetu do voleb. Osm desítek organizací na pomoc lidem v tísni vyzvalo vládu, aby návrh zákona schválila do konce ledna, jinak se nestihne do voleb přijmout.

Zákon vychází z koncepce, kterou kabinet schválil. Podle první verze normy z loňského září měly sociální byty zajišťovat obce, měly na to dostat peníze od státu. Ministerstvo práce dostalo tisíce připomínek. Poslední verzi dokončilo těsně před Vánocemi. Podle ní by se obce mohly do systému zapojit dobrovolně. Za ty, které by sociální byty nechtěly mít, by je potřebným zajišťoval nový státní úřad.

Podle Chvojky a ministryně práce Michaely Marksové (ČSSD) by zákon, který by obcím ukládal povinnost mít sociální bydlení, v Parlamentu neměl podporu a šanci na přijetí. Dobrovolné zapojení radnic a státní úřad byly jedinou možností, řekli Chvojka s Marksovou.

Podle Šlechtové ministerstvo práce přišlo s úplně novým konceptem, který s nikým neprojednalo a v němž připomínky nezohlednilo. "Ohrazujeme se proti snaze ministerstva práce takto narychlo prosadit zákon o sociálním bydlení, který vrací zemi do podmínek reálného socialismu... Já nechci v naší zemi návrat do státního OPBH, to jsme snad již přeskočili. Socialismus jsme tu už měli a všichni vědí, jak přidělování bytů fungovalo a jak to s bytovým fondem dopadlo," uvedla Šlechtová. Postup resortu práce označila za neprofesionální.

Podle ministerstva pro místní rozvoj je nynější verze horší než předchozí. Resort uvedl, že se na něj obrací "odborná veřejnost", která žádá zastavení návrhu.

Chvojka řekl, že sociální bydlení nemá být obětí předvolebního boje. Autoři návrhu zákona uvádějí, že vycházeli při sepisování nynější verze z připomínek i ze stanoviska organizací měst a obcí. Podle Chvojky se zdá, že hlavním problémem v přijetí normy budou koaliční partneři z ANO. Ministerstvo financí nechce dát peníze na systém sociálního bydlení a resort pro místní rozvoj má výhrady ke skupině příjemců, uvádí Chvojkova tisková zpráva. Podle Šlechtové musí sociální byty pomáhat potřebným, "ale nesmějí pokřivit motivaci k zajištění bydlení".