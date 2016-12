Zákonodárci navštíví za miliony exotické ráje

Thajsko, Indonésie, Jižní Korea, Mongolsko a také Omán či Alžír. To jsou některé z destinací, které v příštím roce navštíví čeští poslanci. Na veškeré zahraniční cesty, z nichž se část uskuteční s ministerstvy nebo Nejvyšším kontrolním úřadem, mají stejně jako letos vyčleněno 29,5 milionu korun. „Myslím, že je zásadní dokázat komunikovat se zeměmi kolem nás, abychom se navštěvovali, vyměňovali si zkušenosti,“ řekl místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Bartošek (KDU-ČSL).

Například výbor pro veřejnou správu pojede s ministryní pro místní rozvoj Karlou Šlechtovou (ANO) na konferenci o cestovním ruchu do Thajska. Výbor pro obranu plánuje výjezd do Ománu. A kontrolní výbor vyrazí s NKÚ do Indonésie na pozvání tamní strany. „Je to s podivem, ale skutečně jsme byli jako standardní evropská země požádáni o to, abychom pomohli se zaváděním kontrolního systému v této zemi,“ vysvětlil šéf KSČM Vojtěch Filip.

Trávit čas jen v poslaneckých lavicích nemíní ani členové rozpočtového výboru. Vycestují do USA, aby tam jednali o způsobu financování městských aglomerací. Hospodářský výbor zamíří do Jižní Koreje, která je důležitým obchodním partnerem Česka, výbor pro bezpečnost do Alžírska a petiční do Mongolska.

V době ekonomické recese se parlament musel smířit s desetiprocentním snížením svého rozpočtu, cestování do ciziny se škrty dotkly ještě citelněji. Na práci dolní komory se to přitom neprojevilo. „Zahraniční cesty budou stát i v příštím roce spoustu peněz. Myslím, že to není zdůvodnitelné zájmy sněmovny,“ uvedla její bývalá předsedkyně za ODS Miroslava Němcová, která v tomto volebním období řídí mandátový a imunitní výbor.

Vzhledem k tomu, že jsou na podzim sněmovní volby, se většina poslanců podívá napřesrok za hranice jen jednou. Z celkového rozpočtu nechají necelé čtyři miliony nově zvoleným zákonodárcům.

Senátoři budou své výjezdy teprve schvalovat, už v lednu mají navštívit Chile. Letos procestovali sedm milionů. Úspěšné podle nich byly mise v Turecku, Číně nebo v Kanadě.