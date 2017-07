Zaměstnavatelé se staví proti schodku rozpočtu. Při růstu prý nedává smysl | E15.cz

Členové tripartity společně se zástupci odborů a zaměstnavatelů dnes debatovali o podobě rozpočtu na příští rok. Ten počítá se zvýšením příjmů i výdajů, finalní hospodaření by mělo skončit schodkem ve výši 50 miliard. Další zadlužení se však na jednání setkalo s kritikou.

„Takový schodek v době ekonomického růstu nedává smysl, nesouhlasíme ani s nárůstem úředníků,“ řekl prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák. K projednání rozpočtuse vláda vrátí 18. září, poté co proběhnou jednání s šéfy jednotlivých resortů a ministrem financí. Podle Hanáka by však bylo opodstatněné pouze takové navýšení deficitu, které by zlepšilo konkurenceschopnost země.

Premiér Bohuslav Sobotka se s odboráři a zaměstnavateli zároveň shodl na jednotlivých prioritách rozpočtu. Těmi má být vybudování dopravní infrastruktury nebo digitalizace státní správy.

Významnou částí státního rozpočtu má být navýšení mezd státních zaměstnanců. „Přidat bychom chtěli každému, nyní budeme vyjednávat o přesné výši,“ řekl premiér Sobotka. Podle předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly by měly finance putovat především do školství. „Situace nejen na vysokých školách se dramatizuje a zaměstnanci jsou připraveni protestovat,“ připomněl Středula. Zároveň však Vládu pochválil za plánované navýšení důchodů o průměrně 500 korun.

Navýšení mezd zatím není zanesené v plánu státního rozpočtu pro další rok, podle Sobotky však nehrozí, že by deficit přesáhl plánovaných 50 miliard korun. „Není potřeba rozpočtovou debatu o rozpočtu nijak dramatizovat,“ řekl Sobotka.

Pomoci státnímu rozpočtu by měla v budoucnu sdílené ekonomiky, například pronajímání bytů Airbnb nebo taxislužby Uber. Vláda v současnosti vypracovala plán, na základě kterého chce tento trend zachytit. Podle Sobotky tato forma podnikání často nepodléhá zdanění, což znevýhodňuje podnikatele, kteří technologie nepoužívají.