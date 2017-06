Zaorálek: Euro zatím nechceme. V eurozóně musí nejdříve fungovat nástroje proti krizi | E15.cz

ČSSD nemá ve volebním programu zmínku o tom, že by země měla přijmout jednotnou evropskou měnu euro.

Podle volebního lídra a místopředsedy strany Lubomíra Zaorálka se nejprve musí uvnitř eurozóny vytvořit efektivní nástroje například pro odvrácení finanční krize. Ve střednědobém nebo dlouhodobém horizontu by však země do eurozóny měla vstoupit. Řekl to dnes novinářům.

Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) se v květnu vyslovil pro to, aby si Česko stanovilo termín pro přijetí společné měny, rozhodnout o tom podle něj bude muset příští vláda. Nedávno se sociální demokraté vyslovili také proto, aby Česko rychle vstoupilo do mechanismu směnných kurzů ERM II, který je předstupněm pro zavedení jednotné evropské měny.

Zaorálek v reakci na dotaz novinářů, proč to není v programu, uvedl, že pro přijetí eura musí udělat domácí úkoly Česko i země EU, kde již jednotná měna platí. "Jde o to, že když vstupuju do určitého prostředí, tak chci mít garantováno, že se tam bude zacházet se všemi stejně," podotkl Zaorálek.

Premiér ohlásil, že by se Česko nemělo bavit, zda přijme euro, ale kdy. Dlouhý je pro přijetí společné měny, jen by to politici lidem měli více vysvětlit. Premiér Sobotka: Česko musí říct, kdy přijme euro. EU se teď zrychlí Zuzana Štíchová, Petr Soukup

Eurozóna podle něj musí být férové prostředí s nástroji, které zabrání opakování krize, jako zažilo například Řecko. "Musí se vytvořit nástroje, které budou příště efektivněji fungovat. A zároveň musejí být garance, že práva a povinnosti členů eurozóny budou stejná a rovná," řekl Zaorálek.

S postupným zaváděním eura kromě ČSSD souhlasí také TOP 09, KDU-ČSL a STAN. Společnou měnu naopak odmítá ODS. Proti rychlému zavádění eura se v minulosti vymezilo i hnutí ANO.