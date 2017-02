Zaorálek odmítl, že by při útoku hackerů unikly tajné informace

Ministr zahraničí Lubomír Zaorálek odmítl, že by při útoku hackerů na ministerstvo zahraničí unikly tajné informace. Piráti ale mohli získat materiály, které jsou citlivé pro osoby a instituce. Zaorálek to dnes řekl na mimořádné tiskové konferenci. Obsah ukradených materiálů ani délku útoku podle něj není možné nyní určit. Trval ale podle něj několik měsíců.

Útok hackerů na ministerstvo zahraničí Zaorálek oznámil v úterý. Situaci označil za vážnou. Už v úterý řekl, že utajené informace nebyly ohroženy. Dnes odmítl, že by se prozradily strategické informace. "To je lež a to musím důrazně odmítnout," řekl. "Platí to, co jsem řekl, že vnitřní systém ministerstva, který pracuje se strategickými informacemi, které jsou citlivé z hlediska bezpečnosti státu, napaden nebyl," dodal. Připustil, že například jeho e-maily mohly obsahovat informace, jejichž únik je pro něj nepříjemný. Neohrožují ale národní bezpečnost.



Zaorálek se kvůli útokům dnes sešel se šéfy tajných služeb nebo novým ředitelem Národního bezpečnostního úřadu Jiří Langem. Odložil proto odlet na pracovní cestu na Balkán.

Chovanec chce vyšetřit únik informací

Ministr vnitra Milan Chovanec trvá na důsledném vyšetření toho, odkud na veřejnost unikly informace o hackerském útoku na české ministerstvo zahraničí. "Zajímalo by mě, kdo měl potřebu prozradit vyšetřování této věci a za jakým účelem. Jestli to bylo pouze z hlouposti, nebo jestli to má nějaké další pozadí," řekl Chovanec novinářům v Poslanecké sněmovně. Je podle něj klíčové zjistit, kdo měl motivaci věc prozradit veřejnosti dřív, než bude kvalifikovaně vyšetřena.

Chovanec lituje, že se o vyšetřování útoku kromě veřejnosti dozvěděli zřejmě i jeho pachatelé. "Což je bohužel součást veřejnosti. Pokud chcete něco relevantně vyšetřit, tak je nevhodné, abyste to sdělovali do médií," řekl. O problému věděly státní orgány týdny, takže je škoda a chyba, že k úniku došlo, dodal ministr. "Tu chybu je třeba už neopakovat," uvedl.

Útoky bude příští týden probírat vláda se zástupci Národního bezpečnostního úřadu a rozvědek. "Úniky jsou vyšetřovány ze strany kompetentních orgánů, vláda si vyslechne podrobnou zprávu," uvedl premiér Bohuslav Sobotka. Očekává zevrubnou zprávu, protože věc je závažná. "Byl to masivní útok, musíme tomu věnovat pozornost," dodal.