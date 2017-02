Zaorálkovi nabízeli šéfování ČSSD. Jsem na to příliš mladý, tvrdí ministr

Pro kandidaturu na místo místopředsedy jste před březnovým sjezdem od krajských organizací získal silnou podporu. Nebudete usilovat o křeslo prvního místopředsedy?

O tom jsem neuvažoval. Na všech konferencích jsem sdělil, že usiluji o post místopředsedy. Chci pokračovat v tom, co dělám. Mám to rozložené tak, že to zvládám a jsem za to schopen nést zodpovědnost. Mám tolik práce, že nemám potřebu si jí přidávat. Samozřejmě to, že jsem ve vedení strany pro mě má zásadní význam.

Kandidaturu na prvního místopředsedu potvrdil ministr vnitra Milan Chovanec, který dnes post zastává, a kritik premiéra Sobotky, poslanec Jeroným Tejc. Mohl byste působit jako třetí kandidát?

Ne, o tom neuvažuji. Myslím, že jsem řekl členům jasně, o co stojím. Pokud jsem získal tolik nominací, tak jsem rád. Ale nechci to přeceňovat. Hlasování na konferencích není to samé, co na sjezdu. A já bych z nich úplně neusuzoval, kdo má největší a nejmenší podporu. Teprve na sjezdu je hlasování opravdu tajné se vším všudy. Tam tyto podpory mají spíše symbolickou hodnotu.

Počítáte tedy s tím, že byste nemusel být zvolen ani místopředsedou?

Samozřejmě. Sjezd je takové mystické zvíře. Nikdy nevíte úplně přesně, co udělá. Je právě proto důležité, že se tam sejde poměrně hodně členů. Před nimi musíte obhájit svou pozici. A taky se může stát, že to nesvedete.

Navíc na sjezdu vznikají úplně nevyzpytatelné situace, že vás někdo napadne. Když to zkazíte, tak vám nedají hlas. Je to předobraz toho, co nás čeká na velké politické scéně. Sjezd se může vymknout. Už jsme zažili, že jsme volili do pěti do rána, protože jsme se nemohli dobrat výsledku.

Jak moc vypjatou atmosféru čekáte? A to i vzhledem k špatnému výsledku v krajských volbách, průzkumům, které ukazují na nízké preference a vnitrostranické kritice.

Tím, že jsem řekl, že je to mystické zvíře, jsem se chtěl vyhnout tomu, abych to musel racionálně vysvětlovat. To jsou věci, které se nedají předvídat. Vždy si přejeme, aby sjezd přispěl ke konsolidaci strany. Víme, že to někdy není jednoduchý úkol. Sociální demokracie má za sebou ve vládě slušné výsledky, vláda má na minulé poměry slušnou podporu, my v ní máme premiéra, a to je vizitka, za kterou se nemusíme stydět.

Porovnávám to s tím, jak to bylo před třemi lety, kdy byl nulový ekonomický růst, špatná nálada, lidé měli pocit, že země jde kdoví kam. Nám se za ty tři roky podařilo tuhle situaci změnit.

Proč se to tedy neprojevuje v preferencích?

Češi mají v něčem pravdu. V Česku je solidní ekonomický vývoj, je tu bezpečno, nízká nezaměstnanost. I když zdaleka není vše dokonalé, v zásadě je to oáza, kolem nás se stahují mraky. Strach lidí, že to k nám může vtrhnout je asi legitimní obava. Nelze ji zpochybňovat. Je potřeba říct, co děláme proto, abychom byli připraveni. Úkol politiků je, aby sehráli roli těch, kteří pomohou zemi stabilizovat, a přesvědčit lidi, že jejich život nebude rozbit.

Jak by to mělo vypadat konkrétně? Před časem jste řekl, že bezpečnost podle vás bude velkým tématem voleb. Má se komunikovat tak, jak to udělal váš stranický kolega Milan Chovanec, který zveřejnil video, kde pózuje se zbraní v ruce? To je způsob, jak dát lidem pocit, že se o ně politici dokáží po bezpečnostní stránce postarat?

Bezpečnost bude určitě velké téma, ale není jediná. Já dělám zahraniční politiku, takže mi jde o ohrožení státu z venku. A uvažuju o ní jako o bezpečnosti Evropy. Spoléháme na to, že Evropa bude schopna zabránit tomu, aby se opakovalo to, co se stalo v roce 2015, kdy se tu objevil milion uprchlíků a u statisíců z nich jsme přesně nevěděli, kdo jsou.

To je obrovské riziko, které se už nesmí stát. A to se nám podařilo napravit po přijetí celé řady opatření v oblasti azylové politiky a kontrol. V České republice máme i jiné výzvy. Pro mě to souvisí i s tím, abychom v zemi udrželi demokratické liberální poměry.

Není to téma pro voliče příliš abstraktní? Na Milana Chovance jsem se ptala i kvůli tomu, jak bude strana působit před volbami.

Mohu vás ujistit, že i pro tato abstraktní témata je možné vymyslet celkem konkrétní příklady. Jsem schopen se s občany bavit i o tom, že v jejich životech má smysl, že jsou svobodní a že žijí v zemi, která je pro přitažlivá. Nevěřím, že to je jen moje touha a nikoho jiného nezajímá. Myslím, že to není slabé téma. Zvlášť v zemi, kde jsme si prožili nesvobodu.

Sociální demokracie se ale posunuje ve svém vyjadřování. Třeba slovy jako „ojebat“, které premiér nedávno použil na sociální síti.

Nevím, jestli je to takový posun. Řekl to, jak to řekl. Já ho znám jinak než ostatní lidé. Pro mě to není zas tak překvapivý výrok, že bych si nedokázal představit, že by řekl něco ostřejšího. Pro mě to takový zvrat není. Nedělal bych z toho takovou vědu. Já mu rozumím.

Není uvnitř strany volání po politiku typu buldozeru?

To je opět otázka na sjezd. Nepřipadá mi, že to teď potřebuju zodpovídat. Já jsem na takové volání na konferencích nenarazil. Myslím si, že sociální demokracie je celkem racionální strana a argumenty tam platí. A to se myslím nezmění ani v této době.

O vás se mluví i jako o možném předsedovi strany.

Jen ať si lidé spekulují. Není to pro mě reálné představa, protože mně jde o to, že se v sociální demokracii vytvoří tým lidí, kteří spolupracují. Mně záleží na manšaftu, který spolu táhne. Máme premiéra a předsedu strany, který reprezentuje dobrý kus práce, který se odvedl. Nemůžu ho proto zároveň zpochybňovat, to mi nedává smysl.

Přišla vám ale taková nabídka?

Před každým sjezdem se najde někdo, kdo mi něco takového navrhne. A mně připadá, že je to pěkné, že mi to občas někdo navrhne.

Odmítáte?

Ano. Bylo by ale mrzuté, kdyby mi to nikdo nenabídl, kdyby si mě tak už nikdo nedovedl představit.

Jak byste uvažoval v případě, že byste v té pozici nebyl protikandidátem Bohuslava Sobotky? Situace se může vyvinout různě.

Je to pravda, ale jsem na to ještě příliš mladý. Potřebuju ještě trochu uzrát.

Teď ale máte poměrně mladého předsedu.

To je pravda, ale já se tím nenechám zmást. (smích)