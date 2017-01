Zápisník Jana Stuchlíka: Zakleté jádro

- Zatímco v 60. a 70. letech minulého století Američané udávali směr světovému využití jaderné energie, teď je ve stejné pozici Čína. V USA by se prý měla zjednodušit licenční řízení pro nové reaktory a nastartovat podpora exportu amerických technologií. Jenže těžko říct, jestli se bude nacionalistickému Trumpovi chtít pomáhat americkým firmám, jejichž zisky shrábnou Japonci.

- Japonská Toshiba by mohla vyprávět. Na konci loňského roku se akcie firmy propadly tak, že smazaly skoro celý loňský růst o 87 procent. Toshiba, jíž patří americký Westinghouse, přiznala, že akvizice americké stavební firmy CB&I Stone & Webster bude finanční katastrofa. Na aktiva firmy, jež se podílí na stavbě dvou amerických reaktorů, která je o roky zpožděná a o miliardy dolarů prodražená, bude muset vytvořit opravné položky až čtyři miliardy dolarů. Loni odepsala i 2,3 miliardy dolarů z hodnoty Westinghouse. A to chtěla Toshiba na jádro do budoucna vsadit jako na klíčový zdroj zisku.

- Ze zlatonosné slepice se v noční můru proměnilo jádro i v Česku. Kvůli nekonečným odstávkám Dukovan a Temelína ČEZ loni přišel až o pět miliard korun. Letos to mohou být další čtyři miliardy. Jako tradičně si ale firma i letos postěžuje, jak ji ke dnu táhne padající cena elektřiny.