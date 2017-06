Zbrojovka investuje do vývoje stamiliony, oblíbená je hlavně puška Bren | E15.cz

Aby obstála před zahraniční konkurencí jako je německý Heckler & Koch, italská Beretta nebo americký Colt, musí Česká zbrojovka Uherský Brod investovat nemalé částky do vývoje. Za deset let, které letos uplynou od rozhodnutí vrátit se k výrobě zbraní, balistické ochrany a dalšího vybavení pro vojáky, to byly podle šéfa firmy Lubomíra Kovaříka vyšší stovky milionů korun. Předloni vyrobila na 250 tisíc pušek, samopalů a pistolí, loni přes 300 tisíc. Jen za minulý rok dosáhly její tržby čtyř miliard korun, zisk 600 milionů.

S vývojem pomáhá jednotkami milionů i stát. Strojírenská společnost je zapojena do dvou dotačních programů Alfa a Epsilon Technologické agentury ČR. Jde o vývoj nové generace krátké střelné zbraně s ohledem na ergonomii a antropometrii člověka a vývoj pušky s kompozitní hybridní hlavní.

„Více než v minulosti vyvíjíme automatické zbraně, což je finančně mnohonásobně náročnější než vývoj kulovnic, malorážek nebo pistolí,“ uvedl Kovařík. Dodal, že kvůli nedostatku konstruktérů a výpočtářů na jižní Moravě vzniklo před několika lety vývojové pracoviště v Praze. Mezi nejdůležitější projekty patří útočná puška Bren druhé generace a v poslední době rovněž pistole P-10. „Bren 2 je malá, kompaktní, ale velmi výkonná útočná puška, která staví na modularitě,“ vysvětlil Kovařík s tím, že například umožňuje jednoduchou výměnu hlavně nebo změnu ráže.

Pistole P-10 doplní sortiment zbrojovky o krátkou bezkohoutovou zbraň, která v nabídce firmy dosud chyběla. Na nedávném veletrhu IDET v Brně o ni byl zájem, vůbec poprvé byla představena v USA.

Kromě české armády používají breny vojáci či policisté z více než čtyř desítek zemí. Puška je vyvinuta v několika variantách lišících se délkou hlavně, ráží nebo výbavou. Naposledy si 68 kusů objednal protiteroristický útvar francouzského četnictva GIGN, který si stěžoval na nedostatečnou účinnost německých HK 416. Uherskobrodská firma tak pronikla na uzavřený trh pro renomované policejní útvary ze západní Evropy.

„GIGN patří k nejelitnějším jednotkám svého druhu na světě. Při výběru výzbroje a výstroje není nijak omezován politikou ani financemi,“ uvedl šéfredaktor měsíčníku ATM Michal Zdobinský.

Úspěch ve Francii však nemění nic na tom, že záplava konkurenčních výrobků na světových trzích je obrovská. „Proto musíme investovat do vývoje i nadále,“ podotkl Kovařík.