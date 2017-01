Zdravotní pojišťovny pod lupou ministerstva financí. Má na ně speciální tým

Ta přezkoumala takřka každý papír za období let 2011 až 2015. Výsledná kontrolní zpráva je obsáhlá na 450 stránek. „Takhle komplexní kontrola tam posledních pět let nebyla,“ uvádí Adam Vojtěch z ministerstva financí, expert hnutí ANO pro zdravotnictví a člen správní rady VZP.

Ministerstvo financí má sice ze zákona zdravotní pojišťovny kontrolovat, v předchozích obdobích to ale příliš neuplatňovalo. Na ostrý drobnohled ministerstva financí si mají zdravotní pojišťovny zvykat. A to nejen VZP. „Podařilo se nám vytvořit kontrolní skupinu odborníků z ministerstva zdravotnictví a financí. Je to poprvé, že se ministerstva systematicky podle plánu zabývají kontrolou zdravotních pojišťoven. Myslím, že to je zásadní,“ uvádí Vojtěch. Podle něj mohou kontroly pojišťovny kultivovat. Nedávno byly dokončeny nebo ještě probíhají kontroly v dalších třech zdravotních pojišťovnách.

„Počet externích kontrol u zdravotních pojišťoven, délka jejich trvání a rozsah těchto kontrol jsou nyní skutečně nebývalé,“ uvedl loni ve Zdravotnickém deníku prezident Svazu zdravotních pojišťoven Ladislav Friedrich.

Pro zdravotní pojišťovny znamená taková kontrola výraznou administrativní zátěž. „VZP přivítala, že jí déle než roční práce desítek ministerských kontrolorů pomohla identifikovat několik slabších míst v nastavených procesech,“ uvádí diplomaticky mluvčí VZP Oldřich Tichý.

Co konkrétně našli kontroloři ve VZP za pochybení? Jako nejkřiklavější příklad uvádí ministerstvo financí desítky a stovky milionů korun vyplacené laboratoři Omnilab. Nemocnice svaté Alžběty a vlastnicky propojená laboratoř OmniLab spolupracovaly při vykazování zdravotní péče, která byla pro pojišťovnu extrémně drahá a u níž podle kontroly vše nasvědčuje tomu, že buď ani nebyla poskytnuta, nebo nebyla potřebná. Pojišťovna sice svými revizemi odhalila známky podvodného chování a s oběma poskytovateli vypověděla smlouvu, později však bez zjevného důvodu své výpovědi vzala zpět a smlouvu prodloužila.

Tehdejší šéf pražské pobočky VZP navíc nepodal trestní oznámení, i když podle Vojtěcha měl. „Pojišťovna s nimi jednala jinak než s jinými poskytovateli,“ vysvětluje Vojtěch. „Otázku proč, prověřuje policie,“ dodává.

Kromě toho podle kontroly VZP málo vyhodnocovala efektivitu a účelnost projektů, které platí z fondu prevence. To jsou například příspěvky na jógu nebo na dentální hygienu. Pojišťovny jsou dlouhodobě kritizované za to, že spíše než preventivní charakter rozhoduje při jejich vytváření marketingový potenciál. Nemají totiž o moc víc možností, jak se odlišit a přilákat klienty.

„Pojišťovna by měla vyhodnocovat účelnost vynaložených prostředků na preventivní programy. Například když posílá astmatické děti k moři, měli by mít datovou analýzu, že tito pak chodili méně k lékaři,“ vysvětluje Vojtěch.

Dále kontroloři navrhli vedení pojišťovny vytvořit nový vnitřní předpis o zadávání veřejných zakázek, stanovení pravidel pro hodnotící kritéria, to spadá i do období současného vedení, měl by být předložen nový vnitřní předpis.

Ministerstvo financí nemá možnost pojišťovnu pokutovat, bude ale trvat na nápravě. Správní rada pojišťovny se má případem OmniLab zabývat v pondělí.

Vedení Všeobecné zdravotní pojišťovny na výsledky kontroly reagovalo, že většina pochybení se stala za dřívější garnitury a dnes už se díky nově nastaveným mechanismům opakovat nemohou. Zdeněk Kabátek vede pojišťovnu od prosince 2012, ministr financí Andrej Babiš (ANO) jej opakovaně kritizuje coby člověka spjatého s ODS, jímž je řadovým členem.

Brzy po jeho nástupu odhalila kontrola ministerstva zdravotnictví výrazné chyby v zakázkách z předchozího období, například v projektu elektronických zdravotních knížek IZIP nebo v projektech z fondu prevence. „V pojišťovně zavládly neprofesionalita a chaos, ve kterém je těžké se vyznat. V takovém prostředí nejlépe unikají peníze,“ prohlásil tehdejší ministr zdravotnictví Leoš Heger (TOP 09). Kabátek tehdy uvedl, že se v pojišťovně za předchozího vedení podcenila systemizace postupů. Řada věcí se dělala roztříštěně a neměla jasná pravidla.