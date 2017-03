Zeman, Babiš i Chovanec. Politici chtějí přepisovat ústavu

Chuť politiků opravit českou ústavu ještě nikdy nebyla tak velká jako v právě končícím volebním období. Přetlak všech návrhů zákonů ležících ve sněmovně je ovšem obrovský, takže převratných změn v tomto bodě se už nedočkáme.

To ale neznamená, že se ústava nezmění. Ne náhodou řada návrhů přichází z řad hnutí ANO a z Pražského hradu. Pokud podzimní parlamentní a následující prezidentské volby potvrdí mocenský blok Babiš–Zeman, revize ústavy bude první na ráně.

Ve sněmovně je už delší dobu zaparkováno několik ústavních zákonů. Jeden z nich je ve druhém čtení, devět ústavních zákonů je v prvním čtení, ani jeden z nich ale dolní komora parlamentu ještě nezačala projednávat. Nejsou to ovšem jen poslanecké návrhy.

Vlastní představu na konkrétní změny schválila i vláda. Podle ní by se měl změnit postup při jmenování členů bankovní rady České národní banky. Návrhy prezidenta by měl propříště posvětit Senát, obdobně jako tomu je u kandidátů na ústavní soudce.

Navrhuje se také zavedení takzvaného klouzavého mandátu − ministři by po dobu svého setrvání ve funkci byli zbaveni poslaneckých povinností. Změnit by se měla například i lhůta, kterou má k projednání sněmovnou schválených zákonů Senát, a to ze současných třiceti na 60 dnů.

Změny chtějí i senátoři

V horní komoře parlamentu se zase rodí nápady, jak změnit systém voleb do Senátu tak, aby k nim chodilo více lidí. Jednou z možností je zavedení jednokolového systému voleb podle australského vzoru. Méně radikální návrh kalkuluje s tím, že mezi prvním a druhým kolem voleb by místo dnešního odstupu jednoho týdne byly týdny dva a lidé by hlasovací lístky dostali do poštovních schránek.

Jednokolovou volbu navrhl exministr pro legislativu Jiří Dienstbier (ČSSD). Variantu, podle níž by se senátní finále konalo dva týdny po kole prvním podobně jako u prezidentských voleb, inicioval předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD).

Předsedkyně senátní ústavní komise Eliška Wagnerová (SZ) se domnívá, že právě tyto návrhy by mohl Senát nabídnout dolní komoře parlamentu k projednání po říjnových volbách. Naopak pro to, aby se ještě před volbami prodloužila technická lhůta, kterou má horní komora parlamentu na projednávání zákonů už schválených sněmovnou, by byli senátoři všemi deseti.

Prezident Miloš Zeman už delší dobu pokukuje po silnějších pravomocích hlavy státu. V posledních týdnech si přímo řekl o zákonodárnou iniciativu, tedy o právo navrhovat zákony. Právo, které neměli ani jeho předchůdci Václav Klaus a Václav Havel. Na rozdíl od nich byl však Zeman zvolen v přímé volbě, zavedení přímé volby si o debatu o pravomocích českého prezidenta do jisté míry říká.

Snahu měnit ústavu v tomto bodě ale současná politická reprezentace nemá. Na Zemanovu vizi okamžitě zareagoval šéf sociálních demokratů, premiér Bohuslav Sobotka, se slovy, že ČSSD rozhodně nehodlá prezidentské pravomoci nijak posilovat a platí to i o tvorbě zákonů. K dlouhodobým přáním Zemana pak patří zavedení povinnosti chodit k volbám.