Zeman bude opět kandidovat na prezidenta. Sobotka mluví o obohacení nabídky

Prezident Miloš Zeman se příští rok pokusí obhájit prezidentský mandát. Na Pražském hradě to dnes řekl svým podporovatelům při oslavě čtyř let od inaugurace. Oficiálně své rozhodnutí plánuje Zeman oznámit na páteční tiskové konferenci. Politologové ho považují za favorita.

Že se současný prezident bude ucházet i o druhé volební období, se očekávalo. Vyzvali ho k tomu nedávno i jeho spolupracovníci.Zeman se ke kandidatuře přihlásil před několika stovkami svých příznivců ve Španělském sále. Jako každý rok s nimi na Hradě slaví výročí své inaugurace. "Politická prohlášení by měla zaznít jako výstřel z děla. Politická prohlášení by neměla být obalována do bahna lží. Proto vám oznamuji, že jsem se rozhodl znovu kandidovat na funkci prezidenta," řekl Zeman. Sklidil za to bouřlivý potlesk vestoje.

Podle premiéra Bohuslava Sobotky je Zemanova kandidatura "významným obohacením nabídky", kterou budou mít voliči na jaře příštího roku k dispozici. Sobotka na prezidentovo prohlášení takto reagoval na summitu Evropské unie v Bruselu. Premiér předpokládal, že se hlava státu opět rozhodne o funkci ucházet.

"Určitě by byla řada lidí zklamána, pokud by se pan prezident Zeman rozhodl jiným způsobem," uvedl Sobotka. Obohacení nabídky to podle něj znamená i pro sociální demokraty.

Zeman byl do funkce zvolen v lednu 2013 a nastoupil do ní na začátku března téhož roku. Ve vypjatých volbách tehdy porazil Karla Schwarzenberga. Jeho prezidentství provází ostré střety s odpůrci, kteří kritizují některé Zemanovy výroky či názory, výběr spolupracovníků, kterými se obklopil, nebo vztah k Rusku a Číně. Zeman se i tak těší podle průzkumů vysoké důvěře lidí.

Kdo se Zemanovi ve volbách postaví, zatím není jasné. Zájem ucházet se o úřad hlavy státu dosud oficiálně oznámili podnikatel a textař Michal Horáček, podnikatel Igor Sládek a lékař a aktivista Marek Hilšer.

Další tak teprve chtějí učinit, část čekala na Zemanovo rozhodnutí. Jako o možných vyzyvatelích se mluví třeba o končícím šéfovi Akademie věd Jiřím Drahošovi, ministrovi obrany Martinu Stropnickém (ANO) nebo bývalém velvyslanci v USA a Rusku Petru Kolářovi.

Politologové přitom vesměs pasují Zemana na hlavního favorita volby. Velkou výhodu vidí především v tom, že současný prezident bude moci spojit své úřední aktivity s kampaní.

Podle politologa Daniela Kunštáta mu to mimo jiné zajistí mediální viditelnost. I politolog Ladislav Cabada si myslí, že Zemanova šance dostat se do druhého kola prezidentských voleb je velká a že jeho protikandidát bude muset najít cestu, jak oslovit alespoň část potenciálních Zemanových voličů.

Podle politologa Jana Kubáčka bude obrovskou Zemanovou výhodou to, že jeho prezidentská aktivita bude zároveň kampaní. Za nevýhodu naopak označil, že jej už voliči znají. Pokud se tedy objeví jako protikandidát "těžká váha", bude přitahovat pozornost. "Vše nové a alternativní je vždy pro veřejnost atraktivní," podotkl s tím, že také bude moci mluvit o tom, že by prezidentství dělal jinak a soustředil se na jiná témata.