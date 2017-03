Zeman by si přál, aby po volbách pokračovala koalice ČSSD a ANO

Prezident Miloš Zeman by si přál, aby po volbách pokračovala koalice hnutí ANO a ČSSD. Poznamenal, že to bude záležet na výsledku voleb a ne na prezidentovi. Zeman zároveň zopakoval, že takzvané bohumínské usnesení, které sociální demokracii zakazuje spolupráci s KSČM, považuje za zastaralé.

Na rozdíl od premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) si myslí, že by o jeho zrušení měl rozhodnout stranický sjezd. Zeman to dnes řekl webu Blesk.cz. Zároveň řekl, že se v listopadu setká s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.

Zeman se nechtěl vyjadřovat ke skončenému sjezdu ČSSD, protože není od roku 2010 členem strany. Poznamenal, že si přeje, aby ČSSD neskončila hluboko v poli poražených. Nemá-li se tak stát, platí pro sociální demokracii to samé, co pro ostatní strany, tedy že potřebuje atraktivní program a atraktivní vedení. Zda to má, ukážou volby, řekl.

1080p 720p 480p 360p 240p REKLAMA S prezidentem v Lánech: Miloš Zeman by si přál další koalici ANO a ČSSD • VIDEO Blesk TV

Zeman v rozhovoru také řekl, že se letos setká s prezidenty USA, Číny a Ruska. S Putinem se podle něj setká v listopadu. Končící šéf hradní diplomacie Hynek Kmoníček tento týden řekl, že Hrad o možné návštěvě jedná a Pražský hrad doufá, že se podaří dosáhnout posunu v rusko-amerických vztazích, aby ještě letos mohl Zeman do Ruska jet.

Prezident dále řekl, že o jeho kandidatuře na prezidenta až do čtvrtečního oznámení nikdo kromě něj nevěděl, a to ani jeho žena.