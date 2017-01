Zeman chce do etické komise donašeče StB, Sobotka jmenování nepodepíše

- Karel Srp nejvíce proslul jako zakladatel a předseda Artfora - Jazzové sekce v 70. letech. Tato organizace, která podporovala během normalizace alternativní umělecké proudy, čelila v 80. letech kampani tehdejšího komunistického režimu, který ji chtěl zdiskreditovat.

- Po politickém procesu byl Srp v roce 1986 odsouzen k 16 měsícům nepodmíněně. V roce 1988 se účastnil spolu s dalšími disidenty již legendární snídaně s francouzským prezidentem Françoisem Mitterrandem při jeho návštěvě Československa.

- V roce 2000 Městský soud v Praze rozhodl, že Srp byl neoprávněně evidován ve spisech StB jako její spolupracovník (v letech 1979 až 1982 jako agent pod krycím jménem Hudebník). Podle článku v Lidových novinách měl Srp StB podávat informace například o hudebnících Jaroslavu Hutkovi a Vladimíru Mertovi.

- Zkreslování faktů označil Srp za účelové, vedené úmyslem poškodit jeho kandidaturu do Senátu na místo zemřelého senátora Václava Bendy v roce 1999 (nominován za ČSSD). "Agentem jsem nebyl, nicméně to neznamená, že by na mě tehdejší ministerstvo vnitra nevedlo spis jako na zájmovou osobu," řekl Srp v roce 1999. Volby tehdy vyhrál už v prvním kole s drtivou převahou nezávislý kandidát Václav Fischer, Srp získal pouhé jedno procento hlasů.

- Přestože soud rozhodl o tom, že Srp byl v evidenci StB veden neoprávněně jako její spolupracovník, nedostal před dvěma lety od Etické komise osvědčení účastníka protikomunistického odboje, ačkoli byl za komunistické éry vězněn.

- Na svém facebookovém profilu Srp uvádí, že v reakci na vysílání České televize, které se týkalo jeho minulosti, znovu požádal ministerstvo vnitra o lustrační osvědčení a o nahlédnutí do spisu ve vztahu k Hutkovi a Mertovi.

- V říjnu 2013 ho prezident Zeman vyznamenal medailí Za zásluhy. Srp byl i mezi zakladateli sdružení Přátelé Miloše Zemana.

- Narodil se 18. ledna 1937 v Berouně.

- Má stejnojmenného syna, který je kurátorem a znalcem výtvarného umění.