Zeman jmenoval 28 nových soudců, varoval je před braním úplatků | E15.cz

"Neber úplatky, neber úplatky, neber úplatky," řekl Zeman 19 ženám a devíti mužům, kteří do jeho rukou složili soudcovský slib. Uvedl, že případy korupce některých soudců kazí jméno všech soudců.

"Pokud si budete chtít vypít skleničku whisky, kupte si ji sami," doporučil nováčkům s odkazem na soudce Jelínka. Jelínek čelí společně s bývalým kolegou Josefem Knotkem obžalobě za to, že ovlivňovali výsledky několika trestních řízení. Za tuto korupci původně dostal tříletou podmínku, verdikt ale zrušil Nejvyšší soud a nařídil případ projednat znovu. Pravomocně byl Jelínek odsouzen v jiné věci, a to rovněž za korupční jednání.

Druhý zmíněný soudce Berka způsobil podle žalobce spolu s dalšími lidmi škodu 264 milionů korun zfalšovanými konkurzy, například Union banky. Jeho kauza se vleče řadu let, částečně do ní zasáhla amnestie Zemanova předchůdce Václava Klause. V listopadu roku 2015 poslal Berku táborský soud do vězení na 8,5 roku, přičemž obžalovaný se chce bránit odvoláním.

"Já jsem upozornil pana ministra spravedlnosti, že rozsudek v této kauze dosud po 14 měsících nebyl zpracován, což pane ministře poněkud kazí onen dobrý obraz (justice)," zdůraznil Zeman směrem k přítomnému Robertu Pelikánovi (ANO). Ústecký deník nicméně před dvěma týdny uvedl, že Berkův advokát nyní - tedy 22 měsíců po vyhlášení verdiktu - už písemné odůvodnění rozsudku obdržel.

Do právní moci rozsudku o vině platí u Berky i u Jelínka presumpce neviny. Prezidentovými výroky ohledně živé kauzy se nedávno zabýval Ústavní soud, a to v souvislosti s jednou ze stížností bývalého středočeského hejtmana Davida Ratha. Dospěl k závěru, že Zemanovy výroky k jeho kauze se "nezřídka pohybovaly na samé hraně přiměřenosti působení na soudní moc".

Zeman jinak české soudnictví dnes pochválil. "Jsem velmi rád, že mohu konstatovat, že se výrazně zkrátila doba, po kterou justice vyřizuje různé případy. Je také dobré, že po armádě a policii jsou soudci na třetím místě z hlediska důvěryhodnosti a že je zde rostoucí trend," uvedl prezident, který stav justice v sobotu hodnotil v Lánech se svým expertním týmem.

Nově jmenovaní soudci částečně nahradí ty, kteří v rámci přirozené obměny skončili či postupně skončí ve funkci do konce letošního září. Nejvíce - devět - jich zamíří do obvodu Krajského soudu v Brně, čtyři noví posílí obvod působnosti Městského soudu v Praze. Po třech nováčcích přibude do obvodů středočeského, plzeňského, ústeckého a ostravského soudu.

Dva soudci půjdou pod královéhradecký krajský soud a jeden pod Krajský soud v Českých Budějovicích. Zeman jim závěrem dnešního ceremoniálu popřál vedle zdraví a štěstí také "rozumné a rychlé rozsudky".

Kandidáty na soudce navrhují ministrovi spravedlnosti předsedové jednotlivých krajských soudů. Pelikán chce od příštího roku zavést změnu, podle níž by všichni nominanti nejprve museli projít výběrovým řízením a dvouletou intenzivní přípravou završenou simulovaným soudním jednáním. Předsedové krajských soudů se záměrem nesouhlasí.