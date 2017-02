Zeman nevylučuje, že by jmenoval vládu i se zástupci KSČM

Prezident Miloš Zeman nevyloučil, že by jmenoval vládu i se zástupci komunistů. Řekl, že je pro zrušení takzvaného bohumínského usnesení, které sociální demokracii zakazuje na úrovni vlády spolupráci s extrémními stranami včetně KSČM. Poznamenal, že na rozdíl od premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) si ale myslí, že zmíněné usnesení by měl zrušit stranický sjezd sociální demokracie.

Zeman to řekl na dnešní tiskové konferenci v Nové Pace na závěr své třídenní cesty po Královéhradeckém kraji. Sobotka v rozhovoru pro dnešní Hospodářské noviny označil bohumínské usnesení z roku 1995 za přežité. Případná vládní koalice ČSSD s komunisty po příštích parlamentních volbách by podle něj nebyla problém.

Sám ale nepokládá za potřebné otázku usnesení na blížícím se sjezdu strany otvírat. Na druhou stranu podle něj není nic špatného na spolupráci levicových stran. O zrušení bohumínského usnesení by na březnovém sjezdu v Brně chtěla jednat skupina sociálních demokratů z Plzeňska.

Zeman řekl, že ještě jako člen ČSSD bohumínské usnesení označil za zastaralé a překonané. "Nicméně na rozdíl od pana premiéra Sobotky se domnívám, že je zapotřebí dodržovat elementární právní kulturu, která spočívá v tom, že když nějaký orgán, v daném případě sjezd, nějaké usnesení přijme, tak by ho také tentýž sjezd měl zrušit," řekl prezident před novináři.

Na otázku, zda by jmenoval vládu, pokud by v ní byli komunističtí ministři, řekl, že by ji jmenoval na základě výsledku voleb s jedinou výhradou. "Nechtěl bych, aby ve vládě byli ministři za Dělnickou stranu sociální spravedlnosti, protože tuto stranu pokládám za neonacistickou," uzavřel Zeman.