Zeman podepsal rychlejší zvyšování penzí. Příští rok o stovku | E15.cz

Od příštího roku by měly vzrůst zhruba o 500 korun měsíčně, podle nynějších pravidel by to bylo přibližně o stokorunu méně. Do starobního důchodu by se mělo odcházet v 65 letech věku, vláda ale bude moci tuto hranici podle okolností posouvat. Nyní v zákoně omezení není.

Změny přinese důchodová novela, kterou dnes podepsal prezident Miloš Zeman. O jejím podpisu informoval Hrad.

Důchody se budou zvyšovat o polovinu místo nynější třetiny růstu reálných mezd a o růst cen zboží, které pořizují senioři. Tato míra inflace se využije pro výpočet v případě, pokud bude pro penzisty výhodnější než současný obecný růst cen. Změna valorizačního vzorce bude v příštím roce znamenat pro státní rozpočet zatížení zhruba 2,5 miliardy korun.