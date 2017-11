Zeman se chystá do Moskvy. Do Ruska ho doprovodí rekordní podnikatelská mise | E15.cz

Prezidenta Miloše Zemana při blížící se návštěvě Ruska doprovodí zástupci více než 120 českých firem. Delegaci hlavy státu a zástupce podnikatelů na východ dopraví tři letadla. Využity budou dva české armádní speciály a jedno pronajaté letadlo. Půjde podle ní o největší podnikatelskou misi za 25 let. Zeman v Rusku navštíví Soči, Moskvu a pravděpodobně Jekatěrinburg, podnikatelé pojedou jen do hlavního města a Jekatěrinburgu.

"Zájem o misi do Ruska je velký a dá se předpokládat, že počet firem, které se na misi hlásí, ještě mírně vzroste. K dnešnímu dni evidujeme 124 účastníků," řekla mluvčí Svazu průmyslu a obchodu Eva Veličková. Je to podle ní největší mise za 25 let, kdy se Svaz průmyslu a dopravy organizováním podnikatelských cest zabývá.

Podnikatelská mise je naplánována od 21. do 24. listopadu. První den se setkají se Zemanem, který do Ruska pravděpodobně odletí dřív. Poté se v Moskvě uskuteční velké byznysové fórum, kterého se zúčastní i český prezident. Delegaci za Svaz průmyslu a dopravy povede jeho prezident Jaroslav Hanák, na organizaci cesty se podílí také Hospodářská komora a Komora SNS.

Podle Veličkové bude mezi podnikateli zastoupena řada oborů, například energetika, strojírenství, zemědělství, potravinářství, zemědělské dopravní prostředky, ale i služby jako právní kanceláře či bankovní sektor.

Podnikatelé si cesty s českými politiky musí platit. V tomto případě byla záloha stanovena asi na 70 tisíc korun.

Obchod s Ruskem omezují sankce, které na tuto zemi uvalily Evropská unie a USA kvůli anexi Krymu a postoji k bojům na východě Ukrajiny. Zeman se opakovaně proti sankcím vyslovil, nemají podle něj smysl.

Zeman se měl původně setkat v Moskvě s Vladimirem Putinem. Ruský prezident ho nakonec pozval do Soči, což Zeman označil za vyznamenání. V letovisku Soči je rezidence, kterou ruský prezident využívá. V Moskvě by se Zeman měl zúčastnit například otevření výstavy Poklady Pražského hradu.