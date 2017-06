Zeman se zastal eura. Strach lidí ze společné měny je iracionální, řekl prezident | E15.cz

Lidé v Česku se podle prezidenta Miloše Zemana iracionálně bojí přijetí eura. Na Žofínském fóru přirovnal zavedení společné měny k existenci různých stupnic, kterými lze popsat teplotu. Euro by podle něj znamenalo pouze změnu měřítka, jakým popsat ekonomické jevy. Zavedení eura by ani neuškodilo české suverenitě, dodal.

"Česká republika je na vstup do eurozóny připravena necelých deset let, plníme maastrichtská kritéria, ale je tu mentální bariéra. Jen 30 procent Čechů je pro vstup do eurozóny," uvedl Zeman. Na Slovensku je podle něj podpora naopak sedmdesátiprocentní. "Slovenská vláda nevypisovala referendum, vyšla z toho, že závazek přijetí eura je součástí přístupové smlouvy. A tak trochu vnutila proti tehdejší vůli svých občanů euro slovenské ekonomice. A podívejte se na výsledek," řekl Zeman.

Euro by podle něj přineslo pouze podobnou změnu, jako když se místo Réaumurovy stupnice prosadily u teplot Celsiova a Fahrenheitova stupnice.

"Nezmění se teplota, změní se pouze měřítko, ve kterém ty ekonomické jevy budete zobrazovat, to je všechno. Ale lidi se naprosto iracionálně bojí eura," dodal. Zavedení evropské měny by podle Zemana neuškodilo české suverenitě.